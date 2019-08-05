2019-08-06T09:24:23+03:00
Общество

«Самозванец вжился в роль»: в сети появились сомнения насчет авторских прав Петра Чусовитина

Новым аргументом не в пользу скульптора стал тот факт, что у памятника несколько авторов
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Многочисленные издания продолжают избегать публикаций с изображением памятника, чтобы не получить искМногочисленные издания продолжают избегать публикаций с изображением памятника, чтобы не получить искФото: Алексей БУЛАТОВ
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В громком обсуждении вокруг памятника основателям города появляются новые факты. История скульптора Петра Чусовитина, который судится с издательствами, использующими изображение памятника Татищеву и де Генину, зацепила общественность не столько претенциозностью, сколько абсурдностью.

В независимых Telegram-каналах начали публиковать посты о том, что господин Чусовитин предъявляет авторские права на скульптуру, автором которой не является или по крайней мере является не единственным правообладателем.

– …памятник делал коллектив авторов – строители и архитекторы – по заданию мэрии города. Сначала Чусовитина как скульптора указали …, когда какой-то чиновник решил, что ну должен же там быть скульптор, а потом сам «скульптор» так вжился в роль самозванца, что решил на старости лет пополнить свой пенсионный счет, – выражают свое недовольство авторы канала @nebrexnya.

– Кроме того, монумент – это часть садово-паркового комплекса, права на который также принадлежат администрации города. – поддерживает волну недовольства канал @kaktovottak.

Судя по тону авторов, поведение скульптора действительно вызывает недоумение, особенно в свете новых обстоятельств. Городские издания также пишут, о том, что в конкурсной документации 1997 года, во время выбора проекта, указаны соавторы скульптуры – архитекторы Овечкин и Дубровин.

Дело приобретает все более нелепый оборот. Авторы канала @kaktovottak предполагают, что «мы ожидаем горы судебных заявлений, связанных, например, с публикацией фото памятника «Медный всадник» от наследников Фальконе».

Напомним, что в течение года издательства и прочие предприятия, использующие изображение памятника Татищеву и де Генину, начали получать исковые заявления о нарушении авторских прав от скульптора Петра Чусовитина. У одного из последних ответчиков – ООО «Евразия» – Чусовитин пытался отсудить 1,3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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