5 причин почему вам нужна новая плойка Polaris PHS 0525K Ceramic Extra Curl

Каждый день ловить восхищенные взгляды окружающих, не тратя много времени на создание роскошных локонов - мечта любой девушки. Новая плойка Polaris PHS 0525K Ceramic Extra Curl воплощает мечты в реальность. Вы сможете быстро сделать прическу, сохранив здоровье и естественную красоту волос.

Бьюти-гаджет Polaris PHS 0525K Ceramic Extra Curl:

- Экономит время. Плойка быстро завьет длинные, короткие, тонкие, густые и даже наращённые волосы. При мощности 60 Вт плойка за 60 сек. нагревается до 200 °C и накручивает даже плотные волосы, которые не держат объем и кудри.

- Сохраняет здоровье и естественную красоту волос. Материал покрытия пластин DUO Ceramic, благодаря этому плойка не обжигает волосы, а деликатно и равномерно нагревает их.

- Подходит для любого типа и вида прически. Выберите степень нагрева от 120 до 200 °C в зависимости от типа волос и задуманной прически. Электронное регулирование гарантирует, что температура будет точной.

- Удобен в использовании. Благодаря удлиненной рабочей поверхности пластин - 15 см можно быстро завить волосы любой длины и густоты, термоизолированный наконечник с обратной стороны поможет удобно держать плойку, а надежное шарнирное крепление не допустит, чтобы провод перекрутился.

- Стильно выглядит. У прибора приятный и лаконичный дизайн.

Экономьте драгоценное время с утра, создавая эффектные прически с плойкой Polaris PHS 0525K Ceramic Extra Curl.

Гарантия 3 года