2019-08-05T13:50:12+03:00
Общество

Polaris предлагает открыть кофейню на собственной кухне

С кофеваркой Polaris PCM 1538E Adore Crema можно варить американо, капучино и латте дома
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В модели продуман не только эффектный дизайн с ретро элементами, но и функциональность. Фото: PolarisВ модели продуман не только эффектный дизайн с ретро элементами, но и функциональность. Фото: Polaris
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Чтобы каждое утро начинать с чашечки ароматного кофе, не нужно идти в соседнюю кофейню. С новой кофеваркой Polaris PCM 1538E Adore Crema - вы быстро и без хлопот приготовите: американо, капучино или латте на собственной кухне.

Благодаря встроенной итальянской помпе, которая создает давление 15 бар, свежезаваренный кофе получится насыщенным и ароматным. А каппучинатор без труда вспенит молоко в густую молочную пену для нежного капучино, латте или раф - кофе.

В модели продуман не только эффектный дизайн с ретро элементами, но и функциональность. Так, в кофеварку встроены:

- индикатор давления в ретро стиле следит за давлением и помогает готовить кофе разной крепости

- стальная платформа подогрева предварительно подогревает чашки, чтобы кофе дольше оставался теплым и вкусным.

- прозрачный съемный контейнер для воды объемом 1,5 литра удобен в использовании

Уход за кофеваркой не доставит неудобств: капучинатор и поддон для сбора капель легко снимаются и моются теплой водой. Так же в комплекте идет приспособление для очистки фильтра.

Приятный бонус - подарочная книга с кофейными рецептами в комплекте.

Попробуйте приготовить кофейные напитки на основе эспрессо по предлагаемым рецептам: освежающий и бодрящий бамбл, кофе «Жгучий перчик», классический латте макиято, нежный мокачино или тропический мокко.

Вы приятно удивите гостей, когда вместо обычного капучино предложите им бодрящий «Кофе-кола» или утонченный напиток «Дон Жуан» с ромом и шоколадом.

Гарантия 2 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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