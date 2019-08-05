2019-08-05T13:00:26+03:00
Общество

Екатеринбург не в пятерке лидеров: Минздрав рассказал, где в России живет больше всего людей с психическими расстройствами

Свердловскую область обогнала Челябинская, а на первом месте Санкт-Петербург
Данил СВЕЧКОВ
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В Свердловской области за помощью к психиатрам в прошлом году обратились 1225 человек. И в это количество входят не только люди с серьезными проблемами психики, но и те, кто страдают от неврозов, например.В Свердловской области за помощью к психиатрам в прошлом году обратились 1225 человек. И в это количество входят не только люди с серьезными проблемами психики, но и те, кто страдают от неврозов, например.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По количеству пациентов с психическими расстройствами Свердловская область оказалась далеко не в лидерах. Такой вывод можно сделать, если изучить рейтинг, составленный Минздравом за 2018 год. В нем рассказывается, в каких регионах и у скольких людей впервые были диагностированы расстройства психики, не связанные с употреблением психоактивных веществ. То есть, наркоманы, у которых во время опьянения случилась галлюцинация, в него не входят.

Так, самое большое количество пациентов в 2018 году было в Санкт-Петербурге – 4783. На втором месте оказалась столица нашего государства – Москва. В ней помощь психиатров понадобилась 2844 людям.

На третьем месте… Татарстан – 2555. На четвертом Башкортостан – 2408. А на пятом наши уральские соседи – Челябинская область. К психиатрам там за 2018 год обратились 2183 человека. Наш регион в этом плане может похвастаться относительно малым количеством заболевших.

– В Свердловской области число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом, взятых под диспансерное наблюдение, составляет 1225 человек, – сообщается на сайте Министерства здравоохранения Свердловской области. – В том числе психозы и состояния слабоумия – 617.

Но по настоящему мало пациентов в 2018 году было выявлено в Ненецком автономном округе – всего восемь. Если же говорить в общем, то по всей России за прошлый год психические расстройства обнаружились у порядка 59 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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