2019-08-05T09:40:46+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге грабители в масках напали на отделение «Почты России»

Злоумышленники избили одну из сотрудниц и скрылись с деньгами
Олег Галимов
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Все, что они похитили, им на троих хватит лишь на несколько походов в хороший ресторанВсе, что они похитили, им на троих хватит лишь на несколько походов в хороший ресторанФото: Алексей БУЛАТОВ
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Новая рабочая неделя началась в Екатеринбурге с вооруженного ограбления отделения «Почты России». Под удар попал филиал на улице Окружной, трое бандитов в масках ворвались в здание, угрожая сотрудникам пистолетом.

Официальный представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых заявил, что сорвать большой куш преступникам не удалось. А все, что они похитили, им на троих хватит лишь на несколько походов в хороший ресторан.

- Тревожное сообщение о совершенном преступлении в дежурную часть полиции Екатеринбурга поступило в 9:13, а само нападение было совершено чуть раньше, учитывая, что объект «Почты России» работает с 8 утра, - пояснил полковник Горелых. - По предварительным данным, трое злоумышленников в масках ворвались в служебное помещение с заднего входа и закрыли за собой двери. Один из них был вооружен предметом, похожим на пистолет. Любители чужих денег потребовали у работников отделения имеющуюся наличность. Когда работница отказала — а у нее реально крупных сумм не было, - бандиты причинили ей травму. Ее немедленно доставили в больницу.

Отделение почты находится по соседству со Сбербанком

Отделение почты находится по соседству со Сбербанком

Пресс-секретарь ГУ МВД региона также отметил, что информация в некоторых СМИ, что похищенные деньги предназначались для выплат пенсий, не соответствует действительности.

- На место ЧП незамедлительно прибыла и работает следственно-оперативная группа отдела полиции № 12 УМВД по Екатеринбургу, на чьей территории обслуживания совершено преступление. Ее возглавляет врио начальника районного отдела подполковник полиции Степан Порохин. Сыщикам оказывает помощь служебная собака полиции Цея, обученная работе по следу. Представители МВД отрабатывают лист ранее судимых и склонных к такого рода противоправным деяниям, - подытожил Валерий Горелых.

В течение дня по итогам разбирательства силовики примут решение о возбуждении уголовного дела. Раскрытие преступления взято на контроль руководством УМВД по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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