2019-08-01T18:29:08+03:00
Общество

Дорогие машины, дома и многомиллионное состояние: кто из свердловских депутатов самый богатый

Народные избранники отчитались о доходах за 2018 год
Юлия СТАЛИНА
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Прежде чем уйти на каникулы, депутаты отчитались о доходах.Прежде чем уйти на каникулы, депутаты отчитались о доходах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Депутаты Заксобрания Свердловской области отчитались о своих доходах за прошлый год. Согласно этим данным, самым богатым парламентарием стал управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и КГОК Алексей Кушнарев, его доход составил 77,5 млн. рублей. Депутат имеет участок в 2,5 тысячи квадратных метров и дом в 465 «квадратов». У жены заработок во много раз меньше – 2,5 млн. рублей. Кроме того супруга Кушнарева ездит на автомобиле Maserati Levante.

Второе место самых богатых депутатов Свердловской области уверенно взял бизнесмен Александр Серебренников, гендиректор ГК «Радуга». В этом году он стал богаче на 8 млн рублей, в 2018 он заработал 75,4 млн. В его собственности четыре земельных участка, три жилых дома, две квартиры и одна баня. А вот его супруга заработала один миллион рублей.

Замыкает тройку миллионеров заместитель председателя Заксобрания Виктор Маслаков, который задекларировал 45,2 млн рублей.

Замыкает тройку миллионеров заместитель председателя Заксобрания Виктор Маслаков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замыкает тройку миллионеров заместитель председателя Заксобрания Виктор МаслаковФото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый год парламентарии отчитываются не только о своих личных доходах, но и доходах близких. Среди самых богатых жен супруга народного избранника Вячеслава Брозовского — 81,8 млн рублей, когда сам депутат заработал в два раза меньше: 37,4 млн рублей. У них же самый впечатляющий автопарк, начиная от грузовиков МАЗ, КАМАЗ и МАН, заканчивая снегоходами и автоприцепами. В линейке представительских авто имеются автомобили Lexus и Volkswagen.

Следом за ней идет жена Евгения Зяблицева — 60,5 млн рублей, а еще у нее десятки земельных участков, нежилых помещений, несколько трубопроводов, теплотрассы и даже 109 метров железнодорожных путей. При этом сам Зяблицев задекларировал только 1,6 млн рублей дохода, два участка и одно нежилое помещение.

Председатель областного Заксобрания Людмила Бабушкина также отчиталась. У нее в собственности есть три земельных участка, дом с теплым пристроем 61,9 «квадратов» и квартира в ипотеку. Кроме того Людмила Бабушкина получила по наследству автомобиль ВАЗ-2106.

Людмила Бабушкина заработала в прошлом году почти 6 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Людмила Бабушкина заработала в прошлом году почти 6 миллионов рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самым бедным из депутатов оказался Олег Корчагин, заработавший лишь 26 тысяч рублей. Правда, доход его супруги оказался в 30 раз больше - 818 тысяч рублей. Но парламентарий владеет несколькими земельными участками. А вот вообще ничего не заработал Илья Гаффнер.

Отметим, что губернатор Евгений Куйвашев раскрыл доходы еще в апреле. В 2018 году глава региона увеличил свой заработок на 500 тысяч рублей, который в итоге составил 5 939 тысяч рублей. Список собственности, которой владеет губернатор, не изменился. Из недвижимости у него квартира общей площадью 144 кв. м, а также 1/3 квартиры в 131,7 квадратов. Из транспорта — автоприцеп и гидроцикл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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