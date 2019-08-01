Группа НЛМК развивает онлайн-продажи вместе с крупнейшими игроками рынка металлоторговли

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, подписала соглашения о сотрудничестве с крупнейшими игроками рынка металлоторговли: «Металлсервис» и Сталепромышленная компания, - общий объем продаж которых в 2018 году составил 4,3 млн тонн металлопродукции.

В рамках партнерства торговые компании представят весь свой ассортимент на площадке онлайн-продаж НЛМК а также получат доступ к маркетинговым ресурсам и ИТ-экспертизе НЛМК. В свою очередь, «Металлсервис» и Сталепромышленная компания предоставят Группе НЛМК логистические и сервисные мощности для обслуживания клиентов.

В результате оперативная отгрузка продукции клиентам будет обеспечена благодаря самой широкой в стране складской сети из более чем 70 складов трех компаний. На одной платформе можно будет купить все необходимое для строительной отрасли – более 20 тыс. наименований и типоразмеров продукции. Покупатели получат полный спектр сервисных услуг по обработке, подготовке, упаковке и доставке металлопродукции.

- Расширяя географию и ассортимент онлайн-продаж, мы предлагаем покупателям снижение логистических издержек, экономию времени и сокращение рисков. В сочетании с электронной площадкой, которая обеспечивает высокий уровень клиентского сервиса, это позволяет сформировать для покупателей действительно уникальное предложение. Мы очень рады, что к нам присоединились два давних и надежных партнера. Уверены, что такое сотрудничество будет выгодным для всех участников, - прокомментировал вице-президент по продажам Группы НЛМК Илья Гущин.

Интернет-магазин был запущен для компаний малого и среднего бизнеса в марте 2018 года. Этот канал позволяет выполнять покупку полностью дистанционно: от оформления заказа до предоставления подтверждающих документов. Клиентам доступна широкая номенклатура плоского и сортового проката и метизов.

В августе текущего года интернет-магазин и онлайн-сервисы для клиентов переходят на платформу SAP С/4HANA (ранее SAP Hybris), входящую в портфолио решений SAP Customer Experience, которая обеспечит покупателям оперативную доставку широкого ассортимента продукции с уникальным набором сервисных услуг.

Переход на комплекс решений SAP Customer Experience обеспечит омниканальное взаимодействие с клиентами, а также бесшовную интеграцию интернет-магазина и онлайн-сервисов с внутренними системами Группы НЛМК. Переход также позволит ускорить бизнес-процессы и внедрить новые сервисы для клиентов, такие как конфигурирование и изготовления продукции непосредственно под заказ на производстве и отслеживание его выполнения.

На nlmk.shop будет представлена продукция как НЛМК, так и партнеров компании – дистрибуторских сетей и переработчиков металлопродукции. Кроме того, эта платформа обеспечит оперативную доставку в любой регион страны через отгрузку с любого из складов НЛМК и партнеров - металлотрейдеров.