«Забор уберем через 10 дней»: мэрия Екатеринбурга об окончании работ на набережной рядом с мостом на Малышева

Забор, который не дает жителям Екатеринбурга, идущим по малышевскому мосту свернуть на тот участок набережной, что протянулся до улицы Куйбышева, в ближайшие дни уберут. Об этом стало известно сегодня в ходе выездного совещания, на котором сотрудники мэрии выясняли у подрядчиков, когда будут закончены работы по благоустройству.

– Заканчиваем реализацию проекта полностью, считаю, что получается неплохо, – отметил Алексей Бубнов, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии. – Забор уберем в ближайшие десять дней. Нам надо установить оставшиеся архитектурные формы – урны и качели. После этого зоны, которые уже готовы, будем открывать, чтобы обеспечить гражданам доступ на набережную.

Детские площадки пока закрыты полиэтиленом. Но к Дню города их обещают открыть.Фото: Алексей БУЛАТОВ

На набережной появились детские площадки с мягким прорезиненным покрытием, которое при ходьбе ощущается, как упругий матрас. Вдоль дорожек стоят 150 светодиодных фонарных столбов. А сами дорожки покрыты особым материалом, который не дает образовываться лужам. В ходе совещания подрядчики принесли ведро с речной водой и демонстративно вылили его на дорожку. Вся жидкость в считанные секунды ушла сквозь пористое покрытие под землю.

Дорожки покрыли специальным материалом, который пропускает всю воду через себя, не давая лужам образовываться.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– У главы Екатеринбурга есть большие сомнения, как это покрытие будет в наших условиях эксплуатироваться. Посмотрим, как оно покажет себя зимой, – отметил Алексей Бубнов.

Пока что вместо газонной травы на набережной растут сорняки и лопухи. Но в мэрии обещают, что скоро землю поменяют. Многие объекты еще закрыты полиэтиленом, но его также вскоре уберут, говорят в мэрии.

– Следующий этап – благоустройство набережной до улицы Декабристов в рамках работ по строительству Ледовой арены УГМК, – говорит Алексей Бубнов. – Также Екатеринбург начинает и продолжает работы по благоустройству набережной от Макаровского моста в сторону Института путей и сообщения. У нас есть программа утвержденная по подготовке к 300-летию Екатеринбурга. Если позволит финансирование, мы набережную эту сделаем в следующем году. Иначе закончим только в 2021 году.