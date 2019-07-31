«Состояние ухудшилось»: друзья студентки, которая впала в кому после аварии с челябинским вице-губернатором, начали сбор денег
Друзья и коллеги 19-летней студентки из Екатеринбурга Анастасии Вяткиной, которая пострадала в аварии с участием бывшиего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова, начали сбор средств. Деньги пригодятся семье девушки для дальнейшего лечения и реабилитации, а также для возможной транспортировки в Москву.
Напомним, что в минувшие выходные компания друзей возвращалась домой после отдыха на Южном Урале, когда черный Lexus нынешнего владельца Среднеуральской птицефабрики выехал на встречную полосу и буквально протаранил Lada Vesta.
Косилов выехал на встречную полосу во время обгона и не свернул обратно. Именно из-за этого произошло столкновение на трассе. Фото: читатели «КП»
Сейчас Анастасия продолжает находиться в реанимации больницы № 3 Челябинска, она в коме, а ее состояние оценивается как тяжелое.
- За последние три дня состояние Насти ухудшилось, - рассказывает близкая подруга девушки. – Врачи говорят, что она не транспортабельна.
Нет хороших новостей и о состоянии Никиты Лаврова, после операции его ввели в искусственную кому. Врачам пришлось перевезти его из Миасса в Челябинск.
С внедорожника бывшего вице-губернатора скручивают номера.Видео: читатели "КП-Екатеринбург"
Третий пострадавший в аварии – Влад Коваленко отделался переломом лодыжки и ушибами, его жизни ничего не угрожает, он продолжает лечение в 354-м военном госпитале Екатеринбурга. Сегодня Влад рассказал, что виновник аварии лично позвонил ему.
- Косилов заявил, что готов оказать мне и Насте с Никитой любую помощь. Сказал, что его помощник решит все вопросы, - пояснил пострадавший.
Анастасия сидела за водителем и пострадала больше остальных. На бывшего вице-губернатора уже завели уголовное дело. Фото: читатели «КП»
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
Если вы хотите помочь родственникам Анастасии с расходами на лечение дочери, то переводите деньги на карту Сбуребанка или «Альфа Банка» (Наталье Ивакиной) с пометкой «для Насти».
4274 3200 2656 7084 (Сбербанк)
5521 7526 1336 2057 («Альфа Банк»)
ИСТОЧНИК KP.RU