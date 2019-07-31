Директор агентства недвижимости «СВИТ ХОУМ»: «Дачу лучше покупать весной, а квартиру ­ летом»

- Ольга Андреевна, на чем специализируется ваше агентство «СВИТ ХОУМ»?

- Мы занимаемся всеми операциями, связанными с недвижимостью: подбор, продажа, обмен, одобрение ипотечного займа, загородная недвижимость. Кроме того, организация перевода жилого помещения в нежилое, перепланировки, приватизация до сих пор актуальны для населения.

ИПОТЕКУ ОДОБРИЛИ ЗА ДВА ЧАСА

- Много ли сейчас нужно времени, чтобы получить ипотеку?

- Мы это делаем в очень короткие сроки. Последнего клиента нам одобрили всего за два часа. На покупку квартиры ему выделили 2 миллиона 400 тысяч рублей.

- Почему получилось так быстро?

- Сегодня система упрощена. Пакет документов оптимизирован. Его можно быстро собрать и подготовить. Клиент приходит к нам всего один раз. Мы заключаем с ним договор и озвучиваем пакет документов, который он может в дальнейшем отправить даже по электронной почте. Это сейчас очень актуально для деловых людей. К каждому клиенту подход индивидуальный. Например, мы узнаем, есть ли у человека зарплатный проект в банке. Если да, тогда справки 2НДФЛ ему предоставлять уже не нужно. К тому же мы не рассылаем заявки на одобрение ипотеки во все банки подряд. Вместо этого мы четко планируем, клиентом какого банка станет заемщик. С каждым банком у нас пройдена аккредитация.

КВАРТИРУ МОЖНО КУПИТЬ ХОТЬ НА УРАЛЕ, ХОТЬ В ЛОНДОНЕ

- Ваше агентство работает с 2015 года. Многим удалось помочь за это время?

- У нас более сотни довольных клиентов. Причем среди них не только жители Свердловской области. В нашем агентстве есть кредитный брокер, который готов помочь оформить ипотеку в Екатеринбурге даже нерезидентам - по виду на жительство и по загранпаспорту.

- А с зарубежной недвижимостью тоже работаете?

- Да, мы можем поспособствовать одобрению ипотечного займа за рубежом. Сейчас как раз появились партнеры, которые помогают нашим клиентам приобретать жилье в Лондоне, на Кипре, на островах Карибского бассейна… Опять же тут у нас к каждому клиенту индивидуальный подход. Среди наших партнеров есть банки, через которые можно осуществить денежный перевод без комиссии в ту страну, в которой наши клиенты собираются приобрести недвижимость.

КОМНАТЫ ПОДЕШЕВЕЛИ НА ТРЕТЬ

- Кто к вам чаще всего обращается?

- В основном к нам приходят молодые семьи с двумя детками, небольшими первоначальными накоплениями и материнским капиталом. Банки позволяют использовать его (453 026 рублей. - Ред.) в качестве первоначального взноса.

- Какое жилье они берут?

- Тенденция последнего времени - люди перестали покупать отдельные комнаты. Раньше молодые семьи начинали с коммунальных квартир, потом покупали свое жилье. Но сегодня комнаты стали неликвидными. Ценник по ним упал на 20 - 30 %. Связано это с тем, что застройщики стали предлагать небольшие студии, вполне подъемные по деньгам, которые могут себе позволить молодые семьи.

- Сохраняется ли мода на загородное жилье?

- Да. Каждое поколение проходит несколько этапов. И к огородничеству в определенный период приходят все. Начиная с февраля активизируются покупатели загородной недвижимости. Активность длится до мая и плавно затихает.

На сегодняшний день пакет документов для оформления ипотеки можно собрать и подготовить быстро, поэтому клиент приходит к в агентство недвижимости всего один разФото: Алексей БУЛАТОВ

В ЯНВАРЕ КВАРТИРЫ ЛУЧШЕ НЕ ПОКУПАТЬ

- В какое время года лучше всего покупать квартиру?

- Я не выделяю конкретного времени для покупки квартиры, существует некая сезонность. Например, летом соблюдается тенденция к спаду покупательского спроса, что связанно с периодами отпусков и фермерством, соответственно, предложение превышает спрос и, как следствие, снижение ценообразования.

Перед Новым годом эта тенденция достигает своего максимума. Люди получают квартальные премии, «тринадцатые» зарплаты и покупают жилье. Из-за этого на рынке образуется дефицит квартир. Их цена повышается. В январе этого года мы перенесли приобретение на февраль, когда рынок обновился и заполнился новыми предложениями.

Интересующие вопросы можно задать по тел. (343) 201-12-07 или по адресу: ул. Татищева 64.

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