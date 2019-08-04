2019-08-04T22:13:22+03:00
Происшествия

Нашли возле дороги: в Нижнем Тагиле мальчик сбежал из детского сада на игрушечной машинке

Сейчас в происшествии разбираются правоохранительные органы
Юлия СТАЛИНА
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В этот день в группе было всего восемь детей.В этот день в группе было всего восемь детей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле из детского сада №23 сбежал ребенок. Воспитанник группы для детей с особенностями пропал во время прогулки 2 августа в 17 часов. При этом воспитатель, который следил за малышами, ничего не заметила.

- Предварительно, ребенок с особенностями развития, 2013 г.р., во время вечерней прогулки покинул дошкольное учреждение и с помощью детской игрушки машины-каталки «толокар» направился в сторону проезжей части по улице Заря. Малолетнего ребенка на улицах города (возле аптеки у ступенек, спускающихся к проезжей части) примерно через 10 мин после его ухода обнаружили прохожие и передали воспитателю детсада, - сообщает прокуратура по Свердловской области.

В этот день в группе было 8 человек. Кроме того, ни воспитатель, ни заведующая детского сада не обратилась в полицию, когда ребенок пропал. Сейчас в происшествии разбирается прокуратура.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка данному инциденту. Будут опрошены сотрудники детского сада, установлены фактические обстоятельства происшествия, - добавили в ведомстве.

После проверки прокуратура примет решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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