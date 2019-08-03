2019-08-03T17:05:02+03:00
Спорт

«Урал» упустил победу над «Ростовом», пропустив на последних минутах

Ростовчане спаслись благодаря голу Бьерна Сигурдарсона
Олег Галимов
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На фото справа - автор первого гола Андрей ПанюковНа фото справа - автор первого гола Андрей ПанюковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Настоящую голевую феерию выдали «Урал» и «Ростов» в Екатеринбурге, команды встречались в рамказ 4-го тура РФПЛ. Оба коллектива в хорошей форме начали сезон и если «шмели» на прошлой неделе оступились, проиграв московскому «Динамо», то подопечные Валерия Карпина пока не знают поражений в новом розыгрыше Премьер лиги.

Игра оказалось не только зрелищной, но и по-особенному значимой для капитана «Урала» Артема Фидлера, который провел в составе екатеринбуржцев 300-й матч в карьере. И не так важно, что в последнее время он почти не появляется в стартовом составе, уступив место Петрусу Бумалю, но в этой игре камерунец не принимал участие из-за травмы.

Отман Эль-Кабир получил повреждение в самом начале матча и был заменен на Юрия Бавина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отман Эль-Кабир получил повреждение в самом начале матча и был заменен на Юрия БавинаФото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовчане выглядели быстрее в начале игры, но преимущества по владению мячом или голевым моментам это не приносило. «Урал» же словно хищник поджидал удобный шанс для быстрой контратаки, чтобы открыть счет. И уже на 14-й минуте диктор стадиона объявил о взятии ворот: Николай Димитров прорвался по своему любимому правому флангу и навесил в сторону нападающего Андрея Панюкова.

Воспитанник питерского «Зенита» решился на удар в падении «ножницами» и не прогадал, мяч беспрепятственно залетел в правый нижний угол ворот Сергея Песьякова. Последнему оставалось лишь вытаскивать круглого из сетки, 1-0. Именно такие цифры горели до конца первого тайма.

Юрий Бавин уже трижды в этом сезоне вышел на замену и забил два мяча. В матче с «Ростовом» ему отличиться не удалось Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юрий Бавин уже трижды в этом сезоне вышел на замену и забил два мяча. В матче с «Ростовом» ему отличиться не удалосьФото: Алексей БУЛАТОВ

Во второй части матча «Урал» имел все шансы окончательно похоронить надежды гостей на ничью, но опаснейшие удары Бикфалви и Фидлера так и не стали голевыми. «Ростов» же уже с 60-й минуты пошел ва-банк и, оголив тыл, сумел сравнять счет. Роман Еременко нашел передачей Хорена Байрамяна, а вингер с правого фланга навесил в штрафную на Элдора Шомуродова, который в касание переиграл Ярослава Годзюра.

Владимир Ильин сменил на 73-й минуте Андрея Панюкова и забил через 7 минут после подачи с фланга. Его гол так и не стал победным для «Урала» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владимир Ильин сменил на 73-й минуте Андрея Панюкова и забил через 7 минут после подачи с фланга. Его гол так и не стал победным для «Урала»Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но самое «вкусное» футболисты припасли на самую концовку встречи. Не успели хозяева нарадоваться голу вышедшего на замену Владимира Ильина на 81-й минуте, как все тот же Еременко идеально навесил с линии штрафной, а его пас замкнул Бьерн Сигурдарсон.

«Урал» бодро начал сезон и фанаты отвечают команде хорошей посещаемостью домашних матчей Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Урал» бодро начал сезон и фанаты отвечают команде хорошей посещаемостью домашних матчейФото: Алексей БУЛАТОВ

Развеселые 2-2 в Екатеринбурге, и теперь команда Карпина занимает второе место в турнирной таблица, а «Урал» идет следом. Но это лишь до тех пор, пока не сыграли остальные команды нашего чемпионата.

В следующем туре «Урал» на выезде сыграет с московским «Локомотивом», а «Ростов» примет дома «Крылья Советов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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