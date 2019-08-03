Один день из жизни финалисток конкурса «Мисс Екатеринбург»-2019

В этом году финал конкурса "Мисс Екатеринбург"-2019 пройдет 15 августа. Этот общегородской смотр красавиц уже 22-ой по счету. «Комсомолка» всегда рассказывала о тяжелых буднях финалисток: как девушки ходят на высоченных каблуках круглые сутки, учатся правильно формулировать мысли и не реагировать на критику. Но в этот раз мы решили никого не томить типичными рассказами, а проверить на себе, какого это провести целый день на шпильках, не забывая про улыбку.

ПОРА НА СБОРЫ

На днях организаторы конкурса объявили день открытых дверей. Я решила, что это мой шанс и сразу забронировала себе местечко. Осталось только собрать обмундирование.

- День бесплатный, но с собой необходимо взять: спортивную форму для зала, кроссовки, коврик, воду и, конечно же, шпильки! Желательно 10-11 сантиметров. Возьмите еще тонкие хлопковые носочки, чтобы ноги на шпильках не так сильно устали. День будет жаркий, обещаю, - объявила Наталья Шахова, пресс-секретарь «Мисс Екатеринбург».

Ради эксперимента пришлось купить туфли.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сбор назначили на 11:00 2 августа. Я предусмотрительно положила в сумку кроссовки, лосины и майку. Начала искать туфли в шкафу и тут поняла, что те, которые у меня есть – не подходят. Каблуки слишком маленькие. Да и откуда такая обувь у журналиста, который каждый день вынужден быть максимально мобильным. Пришлось на всех парах мчаться в ближайший обувной.

- Эх, три тысячи рублей, - с грустью подумала я, когда расплачивалась за обновку на кассе.

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА

На входе в ЦК "Урал" нас встречали организаторы "Мисс Екатеринбург"-2019. Это для того, чтобы подсказать дорогу в гримерку.

- Сейчас вы переодеваетесь и потом идете в балетный класс. Форма спортивная, каблуки с собой, - строго сказала Наталья Шахова.

На площадке в это время уже дефилируют конкурсантки «Мисс Екатеринбург». Девчонки на высоких шпильках, словно кошечки, грациозно шагают вперед-назад. Походка от бедра, поворот, шаг в сторону – глаз не оторвать.

В это время девчонки показывали высший пилотах, грациозно шагая.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь очередь гостей. Хрупкая девушка приглашает меня и еще шесть человек к зеркалу. Это наш тренер по дефиле – Елена Чеснакова.

- Самое главное – держать спину. Головой тянемся вверх, грудь вперед, бедра назад, - командует «гуру» красивой походки. Тут же Елена показывает правильный вариант.

Я пытаюсь повторять движения за тренером. Сначала переводим вес тела на левую ногу, а правую толкаем вперед на носочке. Ну, думаю, сейчас я их всех перешагаю. Но эта наука оказалась мне неподвластной: тело не слушается, ноги заплетаются. Я едва не упала.

Научиться походке от бедра не так-то просто.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Через час упорных тренировок моя слега сутулая походка начала обретать грацию. Даже Елена меня похвалила. К шагам добавляем развороты. Тренер говорит, что лучше носить туфли на плоской подошве и на шпильке. Так походка станет более уверенной, а стопа будет лучше чувствовать поверхность. Во время перерыва спросила у тренера несколько советов для девушек, которые мечтают иметь идеальную походку.

- Во-первых, нужно иметь сильное желание научиться. Если правильно ходить на каблуках, ноги никогда болеть не будут. Когда только начинаете носить шпильки, может появиться напряжение в спине, все потому что вы её держите в неправильном положении. При правильной технике болей быть не должно, - Когда мы ходим на каблуке, мы должны учитывать свой рост. Высоким девушкам незачем носить высокие, хватит 8-10 сантиметров. Сейчас в тренде каблук «рюмочка», он как раз вне возраста.

Важно расслабить спину.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВЫЖИВУТ СИЛЬНЕЙШИЕ

После перерыва нас просят переобуться в кроссовки. Теперь нас ждет фитнесс. Вместе с финалистками «Мисс Екатеринбург» мы расположились на полу зала. Тут же появилась тренер.

- Сейчас будет интенсивная разминка, затем проработаем все группы мышц, - скомандовала она.

Приседания, прыжки, упражнения на пресс – это мне больше знакомо. Халтурить не получается, инструктор замечает всех, кто отвлекается на телефон или пытается пропустить подход. Пол часа интенсивной тренировки и нам дают 10 минут на отдых.

После дефиле началась силовая тренировка.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не успела я перевести дух, как в зал заходит еще один преподаватель. На этот раз по стрейчингу, то есть растяжке. "Похоже, сейчас будем садиться на шпагат", - с волнением подумала я. Когда целый день сидишь за компьютером особо не до растяжки.

- Вы должны быть гибкими, - резюмирует наш фитнес-тренер. – Садиться на шпагат не обязательно, главное научиться чувствовать мышцы.

Растяжка тоже важна.Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этой тренировки я уже окончательно выдохлась. Посмотрела на девочек из "Мисс Екатеринбург", а у них, похоже, открылось второе дыхание.

- Это еще не все, сейчас следующая тренировка, - подбодрили они меня.

Ну уж нет! Вы тренируйтесь, а мне пора на работу.За этот день я для себя четко решила - модельный бизнес не для меня. А каблуки я заброшу в самый дальний ящик гардеробной, пусть ждут лучших времен. Пока буду только болеть за девчонок в конкурсе «Мисс Екатеринбург». Финал состоится 15 августа в ЦК "Урал".