С апреля по июнь в охранных зонах электросетевых объектов погибли 15 человек

Чаще всего несчастные случаи происходят после рыбалки, когда рыбаки выходят на берег и либо споткнувшись, либо по невнимательности выпускают из виду удилище, которое приближается к проводам непозволительно близко.

Статистика неумолима - с апреля по июнь 2019 года на электрооборудовании ДЗО ПАО «Россети» от несчастных случаев пострадало 27 человек, из них 15 со смертельным исходом.

Предупреждающие таблички. Фото: Пресс-служба МЭС Урала

Уважаемые рыбаки! Все участки, где ЛЭП проходят в опасной близости к воде имеют вот такие предупредительные таблички. У военных есть такое точное выражение: «Устав написан кровью». Помните, что, возможно, под той табличкой, которая вам встретилась, уже погиб хороший человек, тоже рыбак.