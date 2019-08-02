2019-08-02T11:26:23+03:00
Общество

С апреля по июнь в охранных зонах электросетевых объектов погибли 15 человек

МЭС Урала предупреждает рыбаков об опасности
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Вот так выглядят остатки углепластикового удилища после контакта с работающими проводами ЛЭП. Фото: Пресс-служба МЭС УралаВот так выглядят остатки углепластикового удилища после контакта с работающими проводами ЛЭП. Фото: Пресс-служба МЭС Урала
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Чаще всего несчастные случаи происходят после рыбалки, когда рыбаки выходят на берег и либо споткнувшись, либо по невнимательности выпускают из виду удилище, которое приближается к проводам непозволительно близко.

Статистика неумолима - с апреля по июнь 2019 года на электрооборудовании ДЗО ПАО «Россети» от несчастных случаев пострадало 27 человек, из них 15 со смертельным исходом.

Предупреждающие таблички. Фото: Пресс-служба МЭС Урала

Предупреждающие таблички. Фото: Пресс-служба МЭС Урала

Уважаемые рыбаки! Все участки, где ЛЭП проходят в опасной близости к воде имеют вот такие предупредительные таблички. У военных есть такое точное выражение: «Устав написан кровью». Помните, что, возможно, под той табличкой, которая вам встретилась, уже погиб хороший человек, тоже рыбак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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