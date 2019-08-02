2019-08-02T11:09:30+03:00
Общество

В День ВДВ скульптуру Ильи Муромца в Екатеринбурге нарядили в тельняшку

Она стала популярным объектом для селфи
Данил СВЕЧКОВ
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Такую тельняшку на Илью Муромца надевают каждое 2 августа, вот уже пять лет. Фото: парк «Таганская слобода»Такую тельняшку на Илью Муромца надевают каждое 2 августа, вот уже пять лет. Фото: парк «Таганская слобода»
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В День Воздушно-десантных войск в Екатеринбурге тельняшки надевают даже скульптуры. Так, в парке «Таганская слобода», сотрудники нарядили в нее фигуру русского богатыря Ильи Муромца на коне. Дали ему и флаг десантных войск. А вот берет на голову надевать не стали – на ней и так уже есть шлем.

– Уже лет пять каждое 2 августа мы наряжаем скульптуру в тельняшку, – рассказывает Василий Овсеенко, директор парка. – Это добрая традиция. Все, кто приходит к нам в парк, фотографируются рядом с такой скульптурой.

Тельняшку для памятника пришлось шить специально, на заказ. Как отмечают сотрудники парка, она раз в десять больше любой обычной тельняшки. Только ее высота составляет около полутора метров. В такую спокойно влезут два крупных человека, при этом она будет болтаться на них, как платье.

Отметим также, что сегодня в честь праздника в Храме-на-Крови в Екатеринбурге прошел молебен. Позже ветераны ВДВ встретились у мемориала «Черный тюльпан», где цветами почтили память товарищей, погибших во время войны в Афганистане и Чечне.

Вместе с тельняшкой скульптуре дали флаг ВДВ. Фото: парк «Таганская слобода»

Вместе с тельняшкой скульптуре дали флаг ВДВ. Фото: парк «Таганская слобода»

ИСТОЧНИК KP.RU

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