«Сработали быстро»: в Екатеринбурге врачи спасли малыша с пороком сердца, прооперировав его через 12 часов после рождения

Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 прооперировали ребенка с критическим пороком сердца через 12 часов после его рождения.

Когда плод с такой патологией находится в утробе, ситуация компенсируется тем, что его легкие еще не функционируют, а кровообращение полностью зависит от кровообращения материнского организма. Но как только ребенок начинает дышать и запускается легочный круг кровообращения, кровь не может оттекать от легких.

- Сразу после рождения ребенок поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии. Был диагностирован опасный врожденный порок сердца – тотальный аномальный дренаж легочных вен, – рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей №1 перинатального центра ОДКБ Марк Пруткин.

Если бы в течение первых часов жизни ребенку не провели операцию, то произошел бы отек легких, который привел к гибели. Ежегодно в Свердловской области рождается от одного до трех малышей с подобной патологией.

- Врачам удалось спасти жизнь малыша. Это получилось лишь благодаря тому, что все сработали достаточно быстро, чтобы ребенок попал на операционный стол в первые часы жизни. Даже в самых лучших клиниках мира специалистам нужно очень постараться, чтобы все прошло так слаженно. Подобные случаи единичны, – пояснил заведующий отделением детской кардиохирургии СОКБ №1Константин Казанцев.

После операции ребенка перевели в реанимацию ОДКБ, где он провел несколько недель, а потом еще немного малыш находился в отделении кардиологии детской больницы №11. Сейчас малыш находится дома с родителями.