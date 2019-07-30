70 тысяч штрафа за фото памятника на коробке конфет грозит банкротством издателей

Уральские издатели бьют в набат – судебные разбирательства и штрафы обещают обернуться для них банкротством. А дело все в том, что памятники, которые стоят на городских улицах, они, оказывается, созданы не для всех, они, оказывается, созданы лишь для автора – для того, чтобы он мог засудить всякого, кто осмелится воспроизвести изображение его творения. Вопрос о том, а можно ли рядом со скульптурами после такого вообще дышать, уже повис в воздухе, но пока остается без ответа.

Во всяком случае, именно так видится издательствам история, развернувшаяся с монументом основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину и его скульптором Петром Чусовитиным. Особенно после того, как предприниматели, решившие использовать изображение памятника, расположенного в центре уральской столицы, начали сталкиваться с реальными штрафами. Сначала одно издательство поставившее изображение памятника в буклете-путеводителе обязали выплатить 10 тысяч рублей штрафа. Затем уже буровую компанию украсившую фотографией монумента коробку конфет наказали на 70 тысяч рублей.

И хотя суммы вроде бы небольшие (с последнего ответчика истец вообще требовал 1 миллион 350 тысяч рублей – обошлось, что называется, «малой кровью»), однако, вероятно, лавина претензий пока только набирает обороты. Помимо этих двух дел, иски от Чусовитина из-за памятника Татищеву и де Геннину уже рассматривали Арбитражные суды в Ульяновской области и в Пермском крае… А в Свердловской области еще одно дело рассматривают прямо сейчас. На этот раз скульптор требует с коммерсантов 40 тысяч рублей. Следующее заседание пройдет 1 августа.

Перспективы после такого открываются действительно страшные, отмечают представители издательского бизнеса, и как теперь увеличивать тиражи совершенно непонятно. Ведь, чем больше тираж, тем больше в нем окажется бесплатных изображений работ скульптора. Соответственно, тем больший штраф может ожидать издателей.

Суды пока идут. И скольким всего предпринимателям в итоге придется платить за использование изображения памятника, сказать сейчас сложно. Но если просто вспомнить, как много в одном только Екатеринбурге было выпущено сувениров со знаменитым памятником, одним из символов города, то денег от штрафов скульптору хватит с лихвой. Хоть целую империю создавай, и не важно, империю чего именно.