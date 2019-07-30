2019-07-30T14:09:25+03:00
Общество

Студенческие отряды электросетевой отрасли завершили сезон работы действующих энергообъектах

Молодые энергетики знакомятся со своей будущей работой в реальных условиях
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В сфере энергетики молодые и квалифицированные кадры очень востребованы. Фото: Пресс-служба МЭС УралаВ сфере энергетики молодые и квалифицированные кадры очень востребованы. Фото: Пресс-служба МЭС Урала
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Торжественное закрытие десятого сезона студенческих отрядов электросетевой отрасли состоялось 29 июля. В течение месяца в Кировской и Свердловской областях бойцы работали в составе бригад на объектах филиала ПАО ФСК ЕЭС (Россети ФСК ЕЭС) Магистральные электрические сети.

Уже в десятый раз студенты-энергетики знакомятся со своей будущей работой в реальных условиях на действующих энергообъектах. Все бойцы в начале трудового сезона сдали экзамены и получили 2 группу электробезопасности. В течение месяца они участвовали в обследовании оборудования, демонтаже выключателя, вспомогательных работах. Все – под постоянным контролем коллег - сотрудников МЭС Урала.

Площадкой для трудового сезона стали две действующие подстанции 500 кВ – «Южная» и «Вятка». Выбраны они не случайно. Подстанция «Южная» является основным центром энергоснабжения Екатеринбурга и важным узловым объектом энергосистемы Урала, получая электроэнергию от Рефтинской и Среднеуральской ГРЭС. Подстанция «Вятка» - крупный энергоузел, который обеспечивает транзит электрической энергии с Урала в Центральную Россию, нивелирует дефицит электроэнергии в Кировской области и питает завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината. Суммарная мощность трансформаторного оборудования подстанций составляет почти 300 МВА.

В начале трудового сезона все бойцы отрядов сдали экзамены и получили 2 группу электробезопасности

В начале трудового сезона все бойцы отрядов сдали экзамены и получили 2 группу электробезопасности

Вопрос пополнения коллектива молодыми и хорошо подготовленными специалистами для энергетики особенно актуален, поэтому действующая форма сотрудничества эффективна и выгодна обеим сторонам. ВУЗы повышают уровень подготовки выпускников, энергокомпания закрывает потребности в квалифицированных кадрах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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