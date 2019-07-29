«Целились в продавщицу»: два мальчика в Екатеринбурге устроили стрельбу в магазине

В Екатеринбурге два молодых человека средь бела дня устроили стрельбу в магазине игрушек. Огонь вели по продавщице. Правда, пистолет был игрушечный, а самим налетчикам всего 8 и 12 лет. Случилось все на Сортировке после того, как продавщица заподозрила мальчиков в воровстве и заперла дверь, чтобы дети не сбежали.

Школьники в Екатеринбурге расстреляли продавца из игрушечного пистолета .Видео: vk.com/lampa

– Они ничего лучше не придумали. Начали стрелять из игрушечного пистолета, хотя напугать этим могли только несведущего человека. Все же из игрушечного пистолета причинить травму сложно. Ведь пистолет стреляет маленькими шариками, – поясняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области.

Одному мальчику удалось отпереть дверь и выбежать на улицу. Второй оказался не таким прытким. Продавщица его задержала.

– Сотрудники территориального отдела внутренних дел из подразделения по делам несовершеннолетних проводят профилактическую работу с детьми, а также их родителями, – добавляет Валерий Горелых. – По итогам проверки будет принято обоснованное решение. Вероятно, «стрелка» поставят на профилактический учет.

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