2019-07-29T17:31:39+03:00
Происшествия

«Погибла 31-летняя работница»: на Урале взорвался баллон кислорода в цехе завода УГМК

Также с ожогами госпитализировали другую работницу
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: Google.КартыФото: Google.Карты
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На Среднеуральском медеплавильном заводе (СУМЗ), который входит в холдинг УГМК, взорвался баллон кислорода. В пресс-службе МЧС сообщили, что огонь распространился на площадь в 25 квадратных метров.

– Возгорание произошло при выполнении технической операции, – добавили в МЧС.–Пожарные справились с огнем за 13 минут. На месте работали 13 спасателей и 5 единиц техники

Огонь повредил оборудование. От него пострадали сотрудницы предприятия.

В результате погибла 31-летняя работница – наполнитель баллонов и водитель погрузчика. Ее 52-летняя коллега получила ожоги – женщину увезли в горбольницу, – рассказали в СУМЗ. – Обе были достаточно опытными: каждая более пяти лет стажа работы в занимаемой должности.

В компании пообещали оказать помощь в лечении пострадавшей и организации похорон погибшей работницы. Прокуратура региона организовала доследственную проверку. Ведомство запросило должностные инструкции, чтобы установить ответственного за безопасность и охрану труда на СУМЗ. Свою проверку организовали сотрудники СКР, которые выясняют причины трагедии.

– Также на месте происшествия работают представители МЧС и полиции, сотрудники прокуратуры. Проводятся опросы свидетелей и руководства предприятия, истребуется интересующая следствие документация, – заключили там.

ИСТОЧНИК KP.RU

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