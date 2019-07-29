Помятые машины и погибший урожай: какой ущерб нанес Верхотурью град размером со спичечный коробок

У садоводов Верхотурья выдались непростые выходные. По городу да поселкам разрушительной стихией пронесся град. «Ну град и град, - подумают многие. - Что тут такого?» А соль вся в том, что град был необычайно крупным. Каждый ледяной шарик размером со спичечный коробок. И шел он… целый час!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="3840" height="2160" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/722932" frameborder="0"></iframe> На Верхотурье обрушился крупнейший за полвека град.Видео: Вконтакте

- Машину мне помяло, - рассказывает «КП» - Екатеринбург» Константин Спицын, местный житель. - В трех местах будто пальцем продавило кузов. Я как раз был далеко от дома, спрятать машину было негде. Хлестало по ней так, что думал, все стекла повыбивает. Сам я стоял на улице в этот момент. Мне повезло - был в каске и толстом зимнем пуховике, поэтому без травм обошлось. Я сразу бросился к машине, чтобы прикрыть лобовое стекло. Сначала дождь начался, а потом град. Я потом с соседом говорил, он тут 60 лет прожил, и ни разу такого града в Верхотурье при нем не было.

Не выдержал напора стихии и упругий поликарбонат, которым покрывают теплицы. Фото: Наталья Иохим, vk.com/pravda_verh

Все воскресенье и понедельник жители Верхотурья делились в соцсетях фотографиями последствий града. У кого-то все стекло в теплице льдом побило, у кого-то град кабачки искромсал. А в местном монастырском комплексе, куда регулярно со всей России приезжают не только верующие, но и туристы, побило цветы.

- Около Никольского храма розочки повредило градом, - вздыхает Ксения Терещенко, пресс-секретарь Свято-Николаевского мужского монастыря. - Они на газоне росли отдельными кустиками. Град вообще неожиданно выпал. А ведь у нас в этот день еще и фестиваль «Легенды Верхотурья» на свежем воздухе проходил. Повезло, что он закончился буквально за тридцать минут перед тем, как пошел град. Мы с мужем ехали в машине, колотило по ней так, что боялись, окна выбьет. Мы под березой спрятались.

Кабачки, лежавшие под открытым небом, искромсало льдом. Фото: Геннадий Чусовитин, vk.com/pravda_verh

После случившегося от горожан на единую дежурно-диспетчерскую службу города стали поступать звонки. Люди сообщали об ущербе, который им нанесла стихия.

- Было несколько звонков в ЕДДС, - сообщают в администрации Верхотурского городского округа. - Жители четырех домов жаловались на протекающую крышу. С этим мы уже справились.

Ветер и град также умудрился повалить заборы и деревья. Некоторые из них падали на провода, из-за чего у жителей пропало электричество.

Не выдержал напора стихии и упругий поликарбонат, которым покрывают теплицы. Фото: Наталья Иохим, vk.com/pravda_verh

- В воскресенье фиксировались точечные технологические нарушения из-за грозы, - уточнила Наталья Балдова, пресс-секретарь «МРСК-Урал». - Всего было зафиксировано отключение четырех линий электропередачи в 10 киловольт. Частично без электроснабжения находились жители Верхотурья, деревни Заимка, Бочкарева. Специалисты ликвидировали последствия грозы в течение двух часов. На вечер вчерашнего дня все потребители этих территорий получали электроэнергию в полном объеме.

Уральские синоптики тем временем отмечают, что град для лета - явление обыденное. Но вот такой крупный град это все-таки редкость и Верхотурью просто не повезло.

- Такой крупный град прошел из-за активного циклона, который проходил по нашей территории, - объясняет Галина Шепоренко, главный синоптик Свердловского гидрометцентра. - Он связан с конкретным кучево-дождевым облаком. Оно было очень мощное, насыщенное, высоко простиралось вверх. Там формировались такие льдины крупного размера.

На один час в Верхотурье будто наступила зима. Фото: Геннадий Чусовитин, vk.com/pravda_verh