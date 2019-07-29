Как на стройплощадке Белоярской АЭС к Ричарду Никсону прорвалась лошадь

В советские годы Свердловск был закрытым городом. На Урале располагалось несколько крупных оборонных предприятий, так что иностранцам сюда въезд был запрещен. Однако зарубежные гости в Свердловске все-таки бывали, причем довольно высокопоставленные. Так, ровно 60 лет назад с 28 по 31 июля у нас проездом находился вице-президент США Ричард Никсон. Тот самый, который потом стал президентом и с именем которого связан знаменитый Уотергейтский скандал (его следствием стала отставка Никсона с поста главы государства в 1974 году, - Ред.).

На Урале Никсон посмотрел завод Уралмаш, Первоуральский новотрубный завод. Съездил в Дегтярск, где по неподтвержденной легенде он якобы был в детстве. Заехал вице-президент США и на стройплощадку Белоярской атомной электростанции. Советские власти решили показать высокопоставленному зарубежному чиновнику, что на Урале не только с металлом работают, но и энергию атома вот-вот освоят.

– В тот момент главный корпус еще не начали возводить, строили береговую насосную станцию, – вспоминает Владимир Ядрышников, работавший на строительстве Белоярской АЭС. Каких-то строгих требований по одежде к рабочим не предъявляли, когда ждали Никсона. Но у стройплощадки поставили две «Волги». Для показа их привезли, якобы мы на машинах ездим. К Никсону никого не пускали. Взаимоотношения с иностранцами тогда были под строгим контролем. Хотя вряд ли он мог что-то сказать кому-нибудь из рядовых людей.

В ту пору, когда Никсон был на Урале, основные здания Белоярской АЭС строить еще не начинали.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на то, что стройплощадку будущей АЭС подготовили к визиту зарубежного гостя, курьезов избежать все-таки не удалось.

– Все было очищено по маршруту, по которому его возили, приведено в образцовый порядок, – говорит Анатолий Гольберг, работавший на стройплощадке АЭС в 1959-м году. – И вот в самый момент, когда Ричард Никсон уже шел по площадке, откуда ни возьмись, выбежала лошадь с деревянной телегой. Строится атомная станция, все современное, в лучшем виде и тут вдруг обыкновенная телега с лошадью.

На этой телеге строителям возили питьевую воду. Кто-то забыл предупредить извозчика о визите иностранца. Такой неожиданный контраст – кобыла на стройплощадке АЭС – сильно понравился зарубежным фотокорреспондентам, и они принялись фотографировать ее. А люди, организовавшие визит Никсона на Урал, лишь тяжко вздохнули. Это был не первый такой непредвиденный «гость» на пути иностранца. Незадолго до этого Никсона водили по гиганту Уралмашзаводу. Все цеха оцепили, а рабочим выдали новенькую одежду, всем кроме ремонтника, который все утро работал в подвале. И когда Никсон проходил рядом с компрессором, тот, весь потный и грязный, вдруг выбрался из подвала через люк. Американские фотографы принялись щелкать затворами, а КГБ-шники закричали на перепуганного мужика, чтобы тот поскорее ушел.

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