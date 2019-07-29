«Четыре пострадавших, один – с тяжелыми травмами»: в Екатеринбурге Renault столкнулся Mitsubishi и вылетел на встречку

В Екатеринбурге в микрорайоне Химмаш – на перекрестке улиц Димитрова – Революции, произошла массовая авария. Столкнулись сразу три автомобиля. Очевидцы сообщают о четырех пострадавших.

По словам очевидцев, пострадали четыре человека Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

– У одного тяжелые травмы. Однако у всех сработали подушки безопасности, – пишет Абдухаким Рахмонов в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». – Mitsubishi выехал на улицу Дмитрова и сбил Renault, после чего Renault вылетел на встречку.

У всех участников ДТП сработали подушки безопасности Фото: Абдухаким Рахмонов

В отделении пропаганды ГИБДД рассказали, что после этого Renault врезался в Fiat Ducato.

По словам очевидцев, Mitsubishi выехал на улицу Дмитрова и сбил Renault, после чего Renault вылетел на встречку Фото: Абдухаким Рахмонов

– На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Последние осматривают пассажиров и водителей. Обстоятельства ДТП выясняются. – добавили там.