2019-07-29T11:09:36+03:00
Происшествия

«Четыре пострадавших, один – с тяжелыми травмами»: в Екатеринбурге Renault столкнулся Mitsubishi и вылетел на встречку

Ущерб получили три автомобиля
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"
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В Екатеринбурге в микрорайоне Химмаш – на перекрестке улиц Димитрова – Революции, произошла массовая авария. Столкнулись сразу три автомобиля. Очевидцы сообщают о четырех пострадавших.

По словам очевидцев, пострадали четыре человека Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

По словам очевидцев, пострадали четыре человека Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

– У одного тяжелые травмы. Однако у всех сработали подушки безопасности, – пишет Абдухаким Рахмонов в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». – Mitsubishi выехал на улицу Дмитрова и сбил Renault, после чего Renault вылетел на встречку.

У всех участников ДТП сработали подушки безопасности Фото: Абдухаким Рахмонов

У всех участников ДТП сработали подушки безопасности Фото: Абдухаким Рахмонов

В отделении пропаганды ГИБДД рассказали, что после этого Renault врезался в Fiat Ducato.

По словам очевидцев, Mitsubishi выехал на улицу Дмитрова и сбил Renault, после чего Renault вылетел на встречку Фото: Абдухаким Рахмонов

По словам очевидцев, Mitsubishi выехал на улицу Дмитрова и сбил Renault, после чего Renault вылетел на встречку Фото: Абдухаким Рахмонов

– На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Последние осматривают пассажиров и водителей. Обстоятельства ДТП выясняются. – добавили там.

ИСТОЧНИК KP.RU

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