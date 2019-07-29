2019-07-29T09:24:02+03:00
Происшествия

Встречался с женой лучшего друга: на Урале охотник покончил с собой из-за расставания с девушкой

Перед самоубийством он пытался застрелить обидчицу
Олег Галимов
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Владимир Юланов не смирился с тем, что избранница предпочла ему лучшего друга. Фото: соцсетиВладимир Юланов не смирился с тем, что избранница предпочла ему лучшего друга. Фото: соцсети
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В уральском городке Кушва, где население меньше тридцати тысяч человек, произошла трагедия. Новость о стрельбе и смерти человека в одной из многоэтажек облетела глубинку почти за считанные часы. Виновником пальбы и погибшим оказался местный охотник, 29-летний Владимир Юланов.

Посреди ночи мужчина пришел к дому своего лучшего друга, но к удивлению соседей, не для того, чтобы разобраться с ним, а с его женой Екатериной.

Владимир был опытным охотником и вел свой блог на Youtube. Фото: соцсети

Владимир был опытным охотником и вел свой блог на Youtube. Фото: соцсети

- Катя! Выходи, - закричал в подъезде Юланов.

- Вова, ты в своем уме? Ты опять напился? – сказала девушка из-за двери. Она увидела, что у незваного гостя в руках ружье и испугалась открывать.

- Я же люблю тебя! – сказала Владимир, и выстрелил в дверной глазок.

Каким-то чудом пуля не задела Екатерину и отрикошетила в стену. Осознав, что натворил, охотник решил свести счеты с жизнью прямо на пороге квартиры. Как выяснится позже, Владимир долгое время тайно встречался с супругой товарища.

- Он сам разрушил свою жизнь, - рассказывает «КП-Екатеринбург» подруга погибшего Татьяна. – Долгое время он встречался с девушкой Елизаветой, она его очень любила и ждала, что он сделает ей предложение. Но этой весной вскрылось, что Вова изменяет ей с Катей. Лиза бросила его, а Катя вскоре переехала к Юланову, но потом все же вернулась обратно к мужу. В ночь перед суицидом он выпивал с друзьями, его пытались образумить, но он как с цепи сорвался. Схватил ружье и побежал к дому Кати. Во всей этой истории жалко его мать – у пожилой женщины по глупости умер единственный сын!

24-летняя Екатерина сама едва не погибла. Пуля пролетела в считанных сантиметрах от нее. Фото: соцсети

24-летняя Екатерина сама едва не погибла. Пуля пролетела в считанных сантиметрах от нее. Фото: соцсети

На наши вопросы об отношениях с Владимиром Екатерина ответила, что незнакома с ним. В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что признаков криминала в этой истории нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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