2019-07-26T17:11:58+03:00
Экономика

Глава ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров отметил рост ключевых показателей работы компании в первом полугодии 2019 года

Выручка компании выросла до 113 млрд рублей
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Первоочередной задачей ФСК ЕЭС является снижение удельной аварийностиПервоочередной задачей ФСК ЕЭС является снижение удельной аварийности
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Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров в ходе выездного совещания с менеджментом компании и руководителями филиалов сообщил, что в первом полугодии 2019 аварийность в Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) снижена более чем на 14% в годовом сопоставлении. Выполнено технологическое присоединение порядка 800 МВт мощности потребителей. В срок реализуются мероприятия инвестиционной программы. Обеспечено сохранение тренда на рост финансово-экономических показателей.

Удельная аварийность в ЕНЭС снижается на протяжении последних 8 лет.

– Первая и главная задача на будущий год – сохранение надежности не ниже текущего уровня. – Подчеркнул Андрей Муров. Лидерами по снижению аварийности стали филиалы – МЭС Западной Сибири и МЭС Волги.

В первом полугодии 2019 года к ЕНЭС присоединено 793 МВт мощности потребителей.

С начала года Федеральная сетевая компания реализовала ряд крупных проектов. Введен в работу новый центр питания Оренбургской области – подстанция 500 кВ «Преображенская». Завершена реконструкция одного из «звеньев» Петербургского энергокольца – подстанции 330 кВ «Северная». Увеличена в 1,5 раза мощность подстанции 220 кВ «Вышестеблиевская», которая обеспечивает электроснабжение Таманского полуострова. В Омской области полностью завершено строительство подстанции 500 кВ «Восход», в Иркутской области – линии электропередачи 220 кВ «Тира – Надеждинская».

Выполнены также мероприятия программы инновационного развития. На дистанционное управление переведена цифровая подстанция 500 кВ «Тобол» в Тюменской области. Установлено уникальное цифровое оборудование на подстанции 220 кВ «Борская» в Нижегородской области. Внедрены новейшие системы снижения расхода электроэнергии на трех подстанциях ультравысокого класса напряжения 750 кВ в Московской, Белгородской и Тверской областях.

Выручка компании по РСБУ выросла на 6,7% – до 113 млрд рублей. Чистая прибыль, обеспеченная денежными средствами, составила 22,9 млрд рублей (+12,7%).

В июне на годовом собрании акционеров принято решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 20,45 млрд рублей, что на 0,5% превышает рекордный объем предыдущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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