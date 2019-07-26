Нельзя сравнивать ипотеку с арендой жилья: на пятой «Деловой пятнице» обсудили самые важные проблемы рынка недвижимости

26 июня в пресс-центре «Комсомольской правды» состоялась пятая Деловая пятница «Ипотека. Что нужно знать каждому». Ключевой темой круглого стола стало противостояние аренды жилья и приобретения собственного в ипотеку. Экспертная группа, состоящая из представителей банковского сектора, страховых компаний и риелторов, обсудила, в каком случае не стоит приобретать собственное жилье, когда лучше обратиться в агентство недвижимости и почему у рынка вторичного жилья есть преимущество перед новостройками.

Первой на тему противостояния ипотеки и аренды жилья высказалась директор агентства недвижимости «СВИТ ХОУМ» Ольга Андреевна Шабурова:

– По Екатеринбургу стоимость аренды жилья в среднем составляет 17 тысяч рублей, а ипотечный платеж на 15 лет – 21 тысячу. Разница всего в 4 тысячи, но во втором случае человек вкладывает средства в собственное жилье, которым может распоряжаться на свое усмотрение.

Член Президентского совета Уральской палаты недвижимости Александр Иванович Бабичев считает, что сам вопрос сформулирован неправильно. Сравнивать аренду с приобретением жилья в ипотеку напрямую нельзя и ответить на этот вопрос однозначно невозможно. В первую очередь стоит задаться вопросом: «Чего вы хотите?» Если удовлетворить потребности в жилье, то аренда – лучший вариант, потому что это быстрее и дешевле. Ипотека – это инвестиция, у неё другие задачи и другие риски. Потребуется обширная калькуляция, а для сравнения придется прописать очень много критериев: специфику региона, развитие рынка, состояние экономики и уровень зарплат.

Директор агентства недвижимости «СВИТ ХОУМ» Ольга Шабурова поделилась пятилетним опытом взаимодействия с банками и клиентами. Фото: Симина Светлана

Светлана Валерьевна Балюра, начальник отдела ипотечного кредитования Примсоцбанка, поддержала эту мысль. Сейчас существуют лояльные ипотечные программы, такие, как семейная ипотека со ставкой 5%, но она рассчитана на определенный круг клиентов и доступна не всем. Средняя ставка по УрФО составляет 10,75%, и заемщики должны рассчитывать, готовы ли они инвестировать в жилье в течение 10-15 лет. Практика показывает, что у многих после первых 5 лет начинаются проблемы со стабильностью выплат, сейчас идет очень много рефинансирований под меньшую процентную ставку. В большинстве случаев это не намеренное уклонение, просто финансовые возможности людей меняются в худшую сторону.

Как заметила руководитель ипотечного направления УБРиР Любовь Александровна Торопицына, рефинансирование доступно только заемщикам с хорошей кредитной историей, но эта процедура помогает им платить меньше на том отрезке, который остался до полной выплаты ипотеки, или сократить срок, пересмотрев ежемесячные платежи.

На фоне постоянных обещаний Центробанка снизить процентную ставку, у клиентов меняются требования к условиям ипотечного кредитования. Главный менеджер ипотечного отдела Примсоцбанка Наталья Александровна Русанова утверждает, что клиенты ожидают все более низкую ставку. Но здесь нужно отметить, что процент действительно падает: семейную ипотеку теперь можно взять под 5,25% вместо 6%, так же снижается процент на новостройки. А предпочтения в плане аренды или приобретения собственного жилья, по мнению Натальи Александровны, зависят образа жизни. Есть люди, которые не хотят закрепляться на определенном месте, а есть те, которые смотрят в будущее и стремится что-то оставить детям.

Спикеры также обсудили на встрече типы жилья, которые наиболее востребованы, и какие из них выгоднее для покупателя. Основываясь на клиентском опыте агентства «СВИТ ХОУМ», Ольга Шабурова заметила, что покупка новостройки с арендой жилья до момента получения ключей от квартиры – это двойная нагрузка, которая не всем по силам, особенно молодым семьям. Долевое участие – это инвестиции в строительство, а не в готовый продукт и осуществляются эти инвестиции как правило неипотечными средствами.

– С технической точки зрения банк может выдать кредит на квартиру в новостройке быстрее, чем на вторичное жилье, – прокомментировала Светлана Балюра – это дешевле и процентная ставка гораздо ниже

Однако руководитель ипотечного направления УБРиР Любовь Торопицына возразила на это, сказав, что спрос на новостройки стал при этом чуть ниже. Александр Бабичев предполагает, что это связано с серьезными изменениями в законодательстве и счетами эскроу. На сегодняшний день Уральская палата недвижимости прогнозирует и снижение долевого участия, а вторичка будет в приоритете, потому что ее приобретение более понятное и прозрачное.

По мнению эксперта Уральской палаты недвижимости, мы будем заходить в проектное финансирование от 3 до 5 лет. Фото: Симина Светлана

Перминова Яна Александровна, начальник отдела ипотечного страхования Екатеринбургского филиала страховой компании «СОГАЗ» рассказала, для чего нужно страхование и почему эта процедура является обязательной при оформлении ипотеки:

– Заемщик банка страхует свои риски по требованиям банка, обычно по статье 31 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» это обязательное страхование объекта, личное страхование заемщика и стандартный пакет рисков: уход из жизни в результате заболеваний или несчастного случая и инвалидность I и II группы в результате заболевания или несчастного случая.

Страхование необходимо, потому что кредитные обязательства перед банком – долгосрочные. И в непредвиденных обстоятельствах заемщик, его семья и созаемщики получают уверенность, что они смогут рассчитаться перед банком-кредитором. Те деньги, которые заемщик платит за страховку в год по комплексному договору – в среднем 15 тысяч рублей – это на самом деле несоизмеримая сумма с теми рисками, которые страховщик несет перед банком.

Начальник отдела ипотечного кредитования Примсоцбанка отметила, что банкам общение с заемщиками через агентства недвижимости упрощает процесс кредитования. Фото: Симина Светлана

В целом, все спикеры отметили, что ситуация с ипотечным кредитованием положительная: просрочка по ипотеке на залоговую недвижимость составляет примерно 1% и совсем небольшой процент прибегает к процедуре банкротства физических лиц. Это довольно мутная схема и добросовестные плательщики ей не пользуются, потому что во многом непонятно, как это работает законодательно.

Также было отмечено, что оформлять ипотеку стало проще, потому что повысилась финансовая грамотность, и люди стали более подкованными. Но всё же покупка квартиры в ипотеку – это сложный многоуровневый процесс, который нужно грамотно организовать. Эту задачу по многим причинам лучше доверить риелтору, который берет на себя большую часть задач.

Ольга Шабурова рассказала, что в агентстве недвижимости работа с клиентом ведется на всех этапах: анализ портрета заемщика, переговоры с банком, одобрение кредита, подбор жилья под запросы клиента и финансовые возможности. Есть много моментов, которые агентство организует лучше, чем сам клиент.

– Банкам, на самом деле, проще работать с риелторами, потому что мы разговариваем на одном языке – поддержала директора «СВИТ ХОУМ» представитель Примсоцбанка Светлана Балюра.

Александр Бабичев также заметил, что клиента иногда не спасает предыдущий опыт оформления ипотечного кредита, потому что условия меняются постоянно: появляются новые программы и акции, меняются ставки.

На текущий момент ипотека – это самый понятный способ приобретения жилья. – Заключила Любовь Торопицына. – Правительство требует от банков смягчения условий: снижение ставки, ипотечные каникулы. Конкуренция на рынке ипотеки ведет к диджитализации процессов: появляются возможности оформления заявки онлайн, поддержки и обслуживания клиента 24/7.

Подводя итог, спикеры также отметили, что рынок недвижимости динамичный, и он будет развиваться, а ипотека еще очень долгое время не будет иметь альтернатив. Александр Бабичев предположил, что ближайший революционный прорыв наступит после внедрения блокчейна в операции с недвижимостью, но все сошлись на том, что это уже темя для отдельной «Деловой пятницы».