«У пиара свои законы»: Владимира Соловьева проверят на мелкое хулиганство из-за слов о «бесах» в Екатеринбурге

В отношении известного телеведущего Владимира Соловьева продолжается проверка из-за слов о том, что в Екатеринбурге живут «наследники бесов» и «черти». Напомним, журналист заявил это в эфире «Вести FM» во время протестов против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Уральский адвокат Андрей Бельянский, который из-за этого высказывания обратился в прокуратуру в мае 2019 года, сообщил о том, что заявление передали полицию Свердловской области.

– ГУ МВД России региона рассмотрит вопрос об инициировании административного расследования. В действиях могут выявить «мелкое хулиганство», – указано в отчете прокуратуры. – При наличии оснований, возможно подготовка требований в Генпрокуратуру РФ для удаления информации и ограничения доступа к информационному ресурсу.

В разговоре с «КП-Екатеринбург» Владимир Соловьев заявил, что с ним или с его адвокатом никто связывался.

– Передача заявления – это техническая стадия. Ко мне никто не приходил, вопросов не задавал. Должно быть, в полиции люди разумные, которые хорошо понимают, что в стране есть свобода слова, – подчеркнул телеведущий. – Если каким-то адвокатам очень хочется о себе напомнить, пусть вспомнят еще раз, что тогда было: кто пытался раскачать ситуацию, к чему все шло. Ну, у пиара свои законы.

Ранее журналист объяснял изданию, что его возмутило поведение участников стихийной акции. По его словам, люди вместо конструктивного диалога ломали забор, выбрасывали его фрагменты, кидали бутылки и вытаптывали забор.

Во время протестов митингующие ломали забор, топтали газон и бросали бутылкиФото: Алексей БУЛАТОВ

– О чем с ними говорить? Разве они за сквер? Нет, это совсем другие люди. Определение им в XIX веке дал великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский в романе «Бесы». Это бесноватые люди, – заявлял он.

Напомним, протесты начались в Екатеринбурге 13 мая: в ночь на это число в сквере у Театра Драмы установили забор. Во время акции задержали порядка 100 человек.

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