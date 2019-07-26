Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы объявила финансовые результаты за 1 полугодие 2019 года

В данной отчетности не учитываются бухгалтерские показатели дочерних и зависимых по отношению к ПАО «ФСК ЕЭС» обществ, которые осуществляют свою деятельность как самостоятельные юридические лица. Показатели деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2019 года отражают работу менеджмента, направленную на обеспечение финансовой стабильности и повышение эффективности деятельности Общества.

Данные предоставлены Федеральной сетевой компанией Единой энергетической системы

Выручка компании за 1 полугодие 2019 года увеличилась по сравнению с 1 полугодием 2018 года на 6,7% или 7 144 млн. руб.

Выручка от услуг по передаче электроэнергии увеличилась на 6 817 млн. руб., или на 6,5% за счет роста выручки по передаче электроэнергии на 5 036 млн. руб. (на 5,9%) и роста доходов от компенсации потерь на 1 781 млн. руб. (на 9,1%) в связи с ростом тарифа на оплату нормативно-технологических потерь электроэнергии. Выручка от услуг по технологическому присоединению увеличилась на 343 млн. руб. (в 6 раз) в соответствии с графиком оказания услуг, определяемыми заявками потребителей.

Скорректированная EBITDA составила 73 452 млн. рублей, что на 4 219 млн. рублей или на 6,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

По итогам 1 полугодия 2019 года ПАО «ФСК ЕЭС» получена чистая прибыль в размере 28 668 млн. рублей, что практически равно величине за 1 полугодие 2018 года. Значительное влияние на финансовый результат оказали неденежные операции

Скорректированная чистая прибыль без учета выручки за услуги по технологическому присоединению увеличилась на 2 591 млн. руб. или на 12,7%.

В 1 полугодии 2019 года относительно 1 полугодия 2018 года заметный рост расходов произошел преимущественно по неуправляемым статьям затрат (в частности, расходы на аренду объектов электросетевого хозяйства, покупка электроэнергии и мощности на компенсацию потерь, услуги межгосударственного транзита электроэнергии).

Совокупные активы ПАО «ФСК ЕЭС» на конец отчетного периода составили 1 497 055 млн. руб., что на 9 993 млн. рублей (на 0,7%) больше по сравнению с показателем на начало года. Из них стоимость внеоборотных активов составила 1 279 489 млн. руб., оборотных активов – 217 566 млн. руб.

Собственный капитал ПАО «ФСК ЕЭС» за отчетный период увеличился на 8 218 млн. руб. (на 0,8%) в связи с получением чистой прибыли за отчетный период (28 668 млн. рублей) и распределением прибыли за 2018 год на выплату дивидендов в размере 20 449 млн. рублей по решению Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 28.06.2019 № 22).

Величина задолженности ПАО «ФСК ЕЭС» по кредитам и займам на конец отчетного периода составляет 228 987 млн. рублей, что меньше по сравнению с величиной на начало года на 17 722 млн. рублей (на 7,2%).