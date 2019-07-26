2019-07-26T12:28:27+03:00
Общество

VIP-ложу на концерт Анны Нетребко в Екатеринбурге продают за 2 миллиона

Оперная певица впервые выступит в столице Урала 30 августа
Данил СВЕЧКОВ
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Анна Нетребко выступит со своим супругом Юсифом Эйвазовым.Анна Нетребко выступит со своим супругом Юсифом Эйвазовым.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Пусть Конгресс-центр в Екатеринбурге уже и принимал гостей – в июле здесь прошел международный саммит GMIS-2019, который посещал Владимир Путин – официальное его открытие состоится только 30 августа. И чтобы показать всем присутствующим уникальную акустику концертного зала Конгресс-центра, в нем пройдет концерт одной из самых востребованных оперных певиц мира Анны Нетребко.

– Сегодня Анна выступает на самых известных оперных площадках: Метрополитен-опера, Лондонский Королевский оперный театр Ковент-Гарден, миланский театр «Ла Скала», Венская государственная опера, – рассказывают в Конгресс-центре. – Но она никогда не выступала в России за пределами столицы.

Вместе с Анной Нетребко выступит ее супруг, оперный певец Юсиф Эйвазов. Отметим, что к 26 июля, то есть больше чем за месяц до концерта, основная часть мест в зале уже раскуплена. Изначально билеты стоили от 1990 рублей. Но сейчас самые дешевые места уже видимо раскупили. Чтобы просто попасть на балкон – самое удаленное от сцены место, придется выложить около 4900 рублей. Самые дорогие места стоят по 49 тысяч рублей.

– Также есть vip-ложа на 23 места. Если все эти 23 места выкупить, то сумма будет порядка двух миллионов рублей, – объясняют в пресс-службе Конгресс-центра. – Но места в ней можно покупать и по отдельности за сумму порядка 80 тысяч рублей. Это будет чуть дороже Гранд-партера. Зато гость сразу получит vip-статус, место на vip-парковке, отдельный вход, обслуживание и доступ в лаунж зону. Дорогие билеты позволяют держать низкие цены на билеты других категорий, что делает концерт таких звезд доступнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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