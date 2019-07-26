Замначальника свердловских приставов, которая забыла русский язык, когда ее обвинили во взятке, отпустили домой

Орджоникидзевский районный суд смягчил меру пресечения замглавы свердловского УФССП Елене Сидоровой, ближайшие два месяца она проведет под домашним арестом.

В мае этого года высокопоставленный пристав была задержана по обвинению во взяточничестве, а в ее квартире были найдены 800 тысяч рублей наличными. Источники в силовых структурах рассказали, что Сидорова получила деньги за отсрочку ареста имущества одной из компании бизнес-империи экс-депутата Госдумы Валерия Язева. Последний был признан банкротом.

Эта информация подтверждается и через официальный сайт ведомства (номер производства имеется в распоряжении издания – прим.ред.).

Фото: скриншот с сайта ФССП

- Сидорова узнала о деле в отношении Светланы Язевой – дочери Валерия, - делится источник «КП». – После того, как ее отец покинул Госдуму у компаний его детей и бывшей жены начались проблемы, а большая часть из них уже ликвидированы и банки забирают имущество через суды. Пристав предложила Светлане «помощь» и получила деньги наличными.

На первом же допросе госпожа Сидорова внезапно заявила, что «не понимает русского языка» и потребовала переводчика. И этим она лишь усугубила свое положение.

По одной из версий, Елена Сидорова брала взятки, чтобы покупать дорогостоящие лекарства для дочериФото: Алексей БУЛАТОВ

Обыски прошли не только в ее служебной квартире, но и а доме ее близкой подруги – предпринимательницы Мадины Хайдаровой. Сидоровой пришлось прописаться у нее, чтобы получать от государства пособие по уходу за дочкой, которой требуется медицинский уход.

- В ближайшее время я выступлю с заявлением, считаю, что дело против Елены было сфабриковано, - заявила «КП» Хайдарова. – Убеждена, что Сидорова не могла совершить преступление, она мать-одиночка и воспитывает маленькую дочку. Она бы не стала рисковать будущим ребенка.

Как оказалось, одним из подельников Сидоровой долгое время был ее коллега – главный пристав Уралмаша и Эльмаша Николай Поздняков. Именно через него силовикам удалось вскрыть преступный сговор, и выйти на след Елены.

Как бы это не было удивительно, но увольнять женщину из системы судебных приставов пока не спешат, да и звание советника юстиции 1 класса до сих пор при ней. Впрочем, если ее вина будет доказана в суде, то ей будет грозить от 7 до 12 лет колонии по статье 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заявила, что не понимает русского языка: подробности задержания замначальника свердловского ФССП. Подельником Елены Сидоровой оказался другой высокопоставленный пристав (подробнее)

«Судья выносит приговор, судебные приставы - все остальное». Елена Сидорова, и.о. руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области рассказывает о специфике своей работы (подробнее)