2019-07-26T12:14:00+03:00
Происшествия

Замначальника свердловских приставов, которая забыла русский язык, когда ее обвинили во взятке, отпустили домой

По версии следствия Елена Сидорова получила 800 тысяч рублей
Олег Галимов
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Орджоникидзевский районный суд смягчил меру пресечения замглавы свердловского УФССП Елене Сидоровой, ближайшие два месяца она проведет под домашним арестом.

В мае этого года высокопоставленный пристав была задержана по обвинению во взяточничестве, а в ее квартире были найдены 800 тысяч рублей наличными. Источники в силовых структурах рассказали, что Сидорова получила деньги за отсрочку ареста имущества одной из компании бизнес-империи экс-депутата Госдумы Валерия Язева. Последний был признан банкротом.

Эта информация подтверждается и через официальный сайт ведомства (номер производства имеется в распоряжении издания – прим.ред.).

Фото: скриншот с сайта ФССП

Фото: скриншот с сайта ФССП

- Сидорова узнала о деле в отношении Светланы Язевой – дочери Валерия, - делится источник «КП». – После того, как ее отец покинул Госдуму у компаний его детей и бывшей жены начались проблемы, а большая часть из них уже ликвидированы и банки забирают имущество через суды. Пристав предложила Светлане «помощь» и получила деньги наличными.

На первом же допросе госпожа Сидорова внезапно заявила, что «не понимает русского языка» и потребовала переводчика. И этим она лишь усугубила свое положение.

По одной из версий, Елена Сидорова брала взятки, чтобы покупать дорогостоящие лекарства для дочери Фото: Алексей БУЛАТОВ

По одной из версий, Елена Сидорова брала взятки, чтобы покупать дорогостоящие лекарства для дочериФото: Алексей БУЛАТОВ

Обыски прошли не только в ее служебной квартире, но и а доме ее близкой подруги – предпринимательницы Мадины Хайдаровой. Сидоровой пришлось прописаться у нее, чтобы получать от государства пособие по уходу за дочкой, которой требуется медицинский уход.

- В ближайшее время я выступлю с заявлением, считаю, что дело против Елены было сфабриковано, - заявила «КП» Хайдарова. – Убеждена, что Сидорова не могла совершить преступление, она мать-одиночка и воспитывает маленькую дочку. Она бы не стала рисковать будущим ребенка.

Как оказалось, одним из подельников Сидоровой долгое время был ее коллега – главный пристав Уралмаша и Эльмаша Николай Поздняков. Именно через него силовикам удалось вскрыть преступный сговор, и выйти на след Елены.

Как бы это не было удивительно, но увольнять женщину из системы судебных приставов пока не спешат, да и звание советника юстиции 1 класса до сих пор при ней. Впрочем, если ее вина будет доказана в суде, то ей будет грозить от 7 до 12 лет колонии по статье 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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