2019-07-28T14:38:36+03:00
Спорт

Разбил защиту локтями: Иван Штырков нокаутировал корейца на турнире в Японии

Это первая победа «уральского халка» в новом промоушене
Юлия СТАЛИНА
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Фото: пресс-служба клуба «Архангел Михаил»Фото: пресс-служба клуба «Архангел Михаил»
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Иван Штырков, по прозвищу «уральский халк», одержал свою первою победу на турнире RIZIN в Японии. Для Уральца этот бой стал дебютным в японской организации, контракт с которой он подписал в июле после разрыва с UFS. Штырков вышел на ринг против южнокорейца Хун Кима. Бой закончился техническим нокаутом во втором раунде.

- Трехраундовый бой начался с атак Кима — он выбросил несколько ударов ногами, но Иван достаточно быстро сократил дистанцию и зажал соперника в угол, где бойцы провозились почти две минуты. После этого соперники обменялись хорошими сериями. При этом чувствовалось, что Ким опасается мощи Ивана, поэтому начал работать вторым номером. В итоге первый раунд закончился в партере, - сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил», который представляет уральский боец.

Фото: пресс-служба клуба «Архангел Михаил»

Фото: пресс-служба клуба «Архангел Михаил»

Во второй пятиминутке кореец попал в пах россиянину, из-за чего встреча была остановлена на несколько секунд. Но Штырков нашел в себе силы продолжать бой и не зря. «Уральский халк» атаковал соперника и нанес несколько сокрушительных ударов.

- Штырков зажал соперника в угол и в одном из эпизодов на выходе нанес два бэкфиста. В итоге бой вновь продолжился в борьбе, где российский боец локтями методично разбил защиту южнокорейца, и на четвертой минуте рефери остановил бой, - говорится в сообщении пресс-службы клуба «Архангел Михаил».

Напомним, что UFC расторг контракт уральским спортсменом после положительной допинг-пробы. До сегодняшнего боя у Штыркова было 15 побед и 1 ничья. Хун Ким на профессиональном ринге провел 24 боя, в которых одержал 10 побед, потерпел 12 поражений и 2 поединка свел к ничьей.

Фото: пресс-служба клуба «Архангел Михаил»

Фото: пресс-служба клуба «Архангел Михаил»

Сейчас Иван Штырков занимает двадцатую строчку в мировом рейтинге в полутяжелой весовой категории, при этом в России он идет на второй позиции после Вадима Немкова.

- Я пришел сюда за титулом. Но опять же, все зависит от меня — буду я выигрывать или проигрывать, - заявил спортсмен перед боем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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