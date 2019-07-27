2019-07-27T13:11:20+03:00
Происшествия

После гибели 12-летнего воспитанника уральского детского дома на экскурсии возбуждено уголовное дело

Мальчик утонул, его тело из пруда доставали водолазы
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Сотрудники надзорного ведомства выясняют, почему группу детей сопровождал всего один взрослый. Фото: СУ СКР по Свердловской областиСотрудники надзорного ведомства выясняют, почему группу детей сопровождал всего один взрослый. Фото: СУ СКР по Свердловской области
Изменить размер текста:

ЧП случилось на Урале неподалеку от города Реж. Во время экскурсии воспитанников детского дома утонул 12-летний мальчик. Как сообщают в областном полицейском главке, на группу детей был выделен всего один вожатый. После этого происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета, полиции и МЧС, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области. - Тело ребенка было поднято водолазами. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, тело умершего подростка направлено на судебную медицинскую экспертизу.

Одновременно с этим проверку начали и представители областной прокуратуры.

- В ходе проверки будет установлено, почему воспитанников детского дома сопровождал лишь один сотрудник социального учреждения, а также имело ли место, где купались дети, необходимые разрешения и необходимую инфраструктуру, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Матвей Шпаро, член Координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РФ: Нужно не карать, а помогать
Вчера пошла информация, что по всей России начались проверки летних лагерей. Будет ли от них толк? На этот вопрос мы попросили ответить знаменитого путешественника, много лет посвятившего организации детского отдыха
Новости 24
Школьника и его друга, врезавшихся на мотоцикле в кирпичный забор, положили в больницу
«Женщину с ожогами увезли в больницу»: в жилом доме под Ревдой рванул газовый баллон
Екатеринбург вошел в пятерку самых цветочных городов России
В Екатеринбурге пожарные пять часов спасали горящий дом от огня
«Задержки рейсов и навязывание услуг»: в Роспотребнадзоре рассказали, на что чаще всего жалуются уральские туристы
«Взял на таран»: в Екатеринбурге водитель BMW въехал в бар, когда не смог купить шампанское за 100 тысяч
Ко Дню города в Екатеринбурге закончат реконструкцию Основинского парка
Полиция и бойцы ГУФСИН в Камышлове, вооружившись щитами, учились бороться с неповиновением заключенных
«Не опять, а снова»: в Свердловской области объявили штормовое предупреждение
Рядом с улицей Вилонова в Екатеринбурге могут построить парковку на четыре сотни мест
«Урал» в Москве проиграл «Динамо» со счетом 0:2
«Почти как Деточкин из «Берегись автомобиля»: в Каменске-Уральском поймали парня укравшего гараж
Под Режом во время экскурсии утонул 12-летний воспитанник детского дома
В Орджоникидзевском районе началась борьба с палатками, незаконно торгующими овощами
В Шувакише иномарка сбила пятилетнюю девочку
В Екатеринбурге будут тестировать два фонарных столба, работающих от солнца