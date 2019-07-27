После гибели 12-летнего воспитанника уральского детского дома на экскурсии возбуждено уголовное дело

ЧП случилось на Урале неподалеку от города Реж. Во время экскурсии воспитанников детского дома утонул 12-летний мальчик. Как сообщают в областном полицейском главке, на группу детей был выделен всего один вожатый. После этого происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета, полиции и МЧС, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области. - Тело ребенка было поднято водолазами. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, тело умершего подростка направлено на судебную медицинскую экспертизу.

Одновременно с этим проверку начали и представители областной прокуратуры.

- В ходе проверки будет установлено, почему воспитанников детского дома сопровождал лишь один сотрудник социального учреждения, а также имело ли место, где купались дети, необходимые разрешения и необходимую инфраструктуру, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.