2019-07-25T15:55:50+03:00
Звезды

«Подтвердили звание столицы рок-н-ролла, впереди другие проекты»: зимний «Старый Новый рок» станет последним

Организаторы добавили, что проведут мероприятие еще раз ради новых групп
Маргарита МАХОНИНА
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Решения принял организатор фестиваля Евгений ГоренбургРешения принял организатор фестиваля Евгений ГоренбургФото: Алексей БУЛАТОВ
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Музыкант Евгений Горенбург сообщил о закрытии фестиваля «Старый Новый рок», который ежегодно проходит в Екатеринбурге с 2000 года. Перед этим мероприятие пройдет два раза – летом и зимой.

Мероприятие проходило в Екатеринбурге с 2000 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мероприятие проходило в Екатеринбурге с 2000 годаФото: Алексей БУЛАТОВ

– «Старый Новый рок зимний» будет последним. Мы подтвердили звание Екатеринбурга как столицы рок-н-ролла. Впереди другие проекты типа «Ночь музыки» и не придуманный еще к Универсиаде, – заявил Горенбург. – Этот СНР мы проводим, чтобы дать возможность новым группам выступить.

26 июля стартует летняя версия мероприятия на базе отдыха «Волна». Организаторы ожидают около 4000 человек. На фестиваль приедут «кАчевники», Noize MC, «Биртман», Lumen и другие исполнители.

Мероприятие посещали многие знаменитые исполнители. Например, в 2019 году приезжал Найк Борзов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мероприятие посещали многие знаменитые исполнители. Например, в 2019 году приезжал Найк БорзовФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, в 2015 году Горенбург создал проект Ural Music Nigh, который перенял опыт СНР. До этого фестиваль считался одним из крупнейших в стране. За годы проведения на нем выступили такие группы, как «Наутилус Помпилиус», Tequilajazzz, «Агата Кристи», «Ария», «Сплин», Дельфин и другие исполнители. В частности, его посещали немецкие Fools Garden и британцы Uriah Heep. На фестиваль приходили тысячи гостей, и его проводили на сценах Площади 1905 года и в Ельцин центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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