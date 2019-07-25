Опубликовано видео нападения на общественника Алексея Беззуба

Член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова опубликовала запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как двое мужчин в масках гонятся за общественником Алексеем Беззубом. Нападение на бывшего квартального Уралмаша произошло 24 июля у дома № 3 по улице Готвальда в 11:14.

- Пожалуйста, распространите видео и помогите найти свидетелей или проезжавших в это время с видеорегистраторами, - обращается за помощью Петрова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1540" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/722263" frameborder="0"></iframe> Нападения на общественника Алексея Беззуба в Екатеринбурге.

По словам общественника, нападавшие били его по голове и украли рюкзак с двумя Iphone.

- Били профессионально, в основание черепа и по внутренним органам. Забрали рюкзак, инсценировали ограбление, - написал Беззуб в Facebook.

Алексей Беззуб часто критикует власть Екатеринбурга за несвоевременный ремонт дорог. В частности он обращал внимание на очередной ремонт проспекта Ленина, подрядчиком которого вновь выбрали ООО «ГУДСР». Также он нелестно отзывался о проекте благоустройства Шарташского лесопарка и выступал против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.

Ранее Беззуб был членом Общественной палаты, но был исключен после обвинительного приговора суда по делу о падении на ребенка хоккейных ворот.