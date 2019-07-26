Екатеринбург стал третьем городом, где появилась новейшая установка для лазерной коррекции зрения

Клиника микрохирургии «Глаз» им. Святослава Федорова на Никонова, 18 в Екатеринбурге объявляет об открытии в июле отделения лазерной коррекции зрения. Специалисты клиники приглашают до конца лета пройти обследование и лазерную коррекцию зрения по специальной ЛЕТНЕЙ программе. До 31 августа она дает возможность по цене всего 3490 рублей* пройти рефракционную диагностику для выявления показаний к лазерной коррекции, причем это еще не все: она будет возвращена при проведении рефракционной лазерной операции в клинике до конца лета. Таким образом, предоперационные диагностические исследования станут бесплатными.

Для участия в программе отправьте заявку (прием ведется до 31.07.19).

Лазерную коррекцию зрения в клинике «Глаз» проводит рефракционный лазерный хирург с опытом работы более 18 лет, офтальмолог высшей категории Надежда Федоровна Халикова

Более 30 лет лазерная коррекция помогает восстановить зрение при близорукости, стигматизме и дальнозоркости. Миллионы людей прошли операцию по исправления зрения по методике LASIK.

По словам главврача клиники Б.В.Романенко, благодаря накопленному практическому опыту, как отечественному, так и зарубежному, можно с уверенностью говорить о высокой эффективности и безопасности лазерной коррекции миопии, гиперметропии и астигматизма. Кроме того, максимальный результат гарантирован благодаря новейшему оборудованию в руках опытного хирурга. В клинике операции проходят на эксимер-лазерной платформе TECHNOLAS TENEO 317, которая соединяет все прорывные технологии в лазерной коррекции зрения!

Это новейшая лазерная установка имеет ряд важнейших достоинств:

- одна из самых быстродействующих в мире. При миопии -5 диоптрий лазерная абляция длится всего 5 секунд!

- создает оптимальное зрение при всех условиях освещенности, в том числе решает проблемы с сумеречным и ночным зрением зрением;

- у 99% прооперированных пациентов восстанавливает «единичное» зрение;

- аппарат идентифицирует глаз по уникальному рисунку радужки и проводит индивидуальную коррекцию. Такая функция есть только в эксимерных лазерах TECHNOLAS;

- проводит щадящую коррекцию, т.е. реабилитация занимает от 2 до 5 часов;

- подходит тем пациентам, которым раньше лазерная коррекция была недоступна по медицинским показаниям (тонкая роговица и высокие степени аберраций).

Помимо коррекции миопии до -14 D и гиперметропии до +6 D эксимер-лазер 8-го поколения TENEO 317 устраняет даже сложные формы астигматизма до ±6,0 D, что еще недавно было невозможно.

На новейшей лазерной установке возможно исправить все имеющиеся в зрительной системе искажения, включая аберрации высшего порядка. Для выявления и оценки их количества и особенностей офтальмологи клиники проводят специальное исследование на аберрометре — анализ волнового фронта, которое потом используется при операция по технологии SuperLASIK (персонифицированная программа лазерной коррекции для достижения остроты зрения свыше 100%).

В Клинике микрохирургии «Глаз» имени академика Святослава Федорова заботятся еще и комфорте при лечении. Для получения отличного зрения пациенту необходимо посетить клинику всего 3 раза.

Визит 1

Комплексная рефракционная диагностика - покажет, нет ли у пациента противопоказаний к лазерной коррекции зрения.

Все для удобства пациентов! Если по результатам офтальмологических исследований проводить операцию можно, то при желании в этот же день возможно посетить анестезиолога и сдать предоперационные анализы.

При хороших результатах назначается дата операции, срок ее ожидания - в пределах недели.

Визит 2

Предоперационные консультации терапевта, анестезиолога (на основе результатов анализов) и офтальмолога

Визит 3

Сама лазерная коррекция зрения: проводится около 30 минут, под местной анестезией, легко переносима. Без госпитализации! Предоперационные консультации терапевта, анестезиолога (на основе результатов анализов), офтальмолога можно пройти в клинике.

За несколько минут исправить зрение под контролем опытнейших врачей на новейшем лазере по цене от 44010 р.* за оба глаза – это ли не мечта? Она может стать реальностью этим летом в клинике «Глаз» им. С.Федорова!

Клиника микрохирургии "Глаз" им. академика Святослава Фёдорова

Н. Никонова, 18 Справки по тел.+7 (343)270-00-30

klinikaglaz.ru

Для получения льготы пришлите заявку до 31 июля

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* Действует до 31.08.19, минимальная цена операции указана с учетом вычета стоимости диагностики 3 490 руб., консультации лазерного хирурга 1500 р. и анализа волнового фронта 1000 р.