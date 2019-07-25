2019-07-25T12:10:38+03:00
Общество

Легкая и быстрая укладка с феном Polaris PHD 2010Ti Megapolis Collection

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Фото: компания PolarisФото: компания Polaris
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С новинкой от компании Polaris профессиональную укладку, как в салоне красоты сделать легко и просто! Благодаря технологии TURBO TWIST и новому мощному мотору SUPER DC прибор работает как фен с профессиональным мотором: на высокой мощности (2100 Вт), но без перегревов и сбоев во время укладки. Так, с феном от Polaris, вы не потеряете ни одной минуты зря! Новинка для ярких, успешных и активных жительниц больших городов, которые ценят свое время.

В отличие от моделей, которые используют в профессиональных салонах, фен PHD 2010Ti Megapolis Collection легко и удобно держать в одной руке, но при этом он достаточно мощный. Благодаря тандему нового типа мотора SUPER DC и инновационной разработки турбовинтовой крыльчатки вы получаете высококлассную и быструю, но щадящую укладку волос дома. Также для удобства корпус фена прорезинен по технологии SOFT TOUCH и оснащен петлей для безопасного хранения.

Всего в приборе предусмотрено 3 температурных и 2 скоростных режима, что позволяет вам максимально точно настроить необходимую температуру и мощность, чтобы с легкостью получить как легкие локоны, так и роскошный объем. Фен настолько мощный, что им можно полностью высушить волосы даже в режиме “Холодный воздух”, получив более щадящую и бережную укладку волос. Так что прибор подходит даже для ежедневной сушки окрашенных волос.

Если вы часто укладываете волосы феном и боитесь за их здоровье, вас обрадует технология турмалиновой ионизации, которая заботится о волосах и делает их послушными, упругими, позволяя сохранять естественную влагу и блеск, без ломкости волос на концах.

Красивый эксклюзивный дизайн фена доказывает, что техника Polaris — это сочетание стиля и надежности.

Гарантия 2 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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