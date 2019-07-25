Одним из хэдлайнеров Дня города в Екатеринбурге станет группа «Чайф»

В мэрии Екатеринбурга объявили хэдлайнера Дня города, который пройдет 17 августа. В этом году для жителей столицы Среднего Урала с концертом выступит группа «Чайф». Выступление пройдет на площади 1905 года.

- Еще один артист, который выступит на Плотинке не определен. Бюджет мероприятий в этом году составил 30 миллионов рублей, - сказал глава оргкомитета Дня города Дмитрий Баранов.

При этом подтвердилось выступление певца Тимы Белорусских, его концерт пройдет в Академическом. Также в оргкомитете сообщили о том, что муниципальные службы готовы к обеспечению порядка в центре города. Представитель комитета по транспорту отметил, что ГИБДД проконтролирует закрытие движения по главным улицам.

- Большие вопросы возникают по мотошоу в Историческом сквере, мероприятие не согласовано с ГУВД. Оно предполагает большое количество зрителей и перекрытие пешеходных дорожек. Его надо либо переносить на более раннее время или в другое место, - сообщили члены оргкомитета из силовых структур.

Будет продлено время работы общественного транспорта для того, чтобы люди смогли добраться домой. За уборку мусора будет отвечать «Спецавтобаза», работы начнутся через час после окончания праздничной программы.

В конце заседания стало известно о забеге на лыжероллерах с участием олимпийского чемпиона Антона Шипулина.

- Этот забег запустит мэр и губернатор, - пояснил Дмитрий Баранов.