2019-07-25T08:31:35+03:00
Общество

Поздний звонок: какими телефонными сервисами пользуются россияне ночью

Специалисты изучили статистику звонков после полуночи
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Больше всего ночных звонков получают службы таксиБольше всего ночных звонков получают службы таксиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Крупный оператор облачной телефонии для бизнеса «Манго Телеком» изучил, куда россияне чаще всего звонят по ночам.

Для этого эксперты «Манго Телеком» проанализировали срез звонков, поступающих компаниям-клиентам оператора в период с полуночи до 6 утра, и классифицировали звонки по сферам деятельности предприятий и организаций.

Выяснилось, что больше всего ночных звонков получают службы такси. На втором месте — медицинские учреждения и аптеки, немногим им уступают ветеринарные клиники. Реже обращаются за доставкой еды и в охранные фирмы. Заметный пул звонков после двенадцати ночи — в компании оптовой торговли, в страховые компании и в банки.

Интересно, что финансовый сектор представлен в списке, в том числе микрофинансовыми организациями, а сфера развлечений — букмекерскими конторами.

Взять микрокредит или сделать ставку ночью желающих немногим меньше, чем, к примеру, получить техническую поддержку, заказать цветы, сообщить о проблеме в сфере ЖКХ и экстренно отремонтировать смартфон или компьютер.

«Манго Телеком» работает в 67 городах России, предоставляя сервисы виртуальной АТС и облачные инструменты для организации контакт-центров более чем 50 тысячам организаций всех основных сфер.

Согласно опросу «Левада-центра», за полночь ложатся спать 30% россиян, и большинство отходит ко сну в первые два часа после полуночи. Лишь 5% участников социологического исследования указали, что бодрствуют до 3 часов ночи. Опрос проводился по выборке как городского, так и сельского населения в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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