Поздний звонок: какими телефонными сервисами пользуются россияне ночью
Крупный оператор облачной телефонии для бизнеса «Манго Телеком» изучил, куда россияне чаще всего звонят по ночам.
Для этого эксперты «Манго Телеком» проанализировали срез звонков, поступающих компаниям-клиентам оператора в период с полуночи до 6 утра, и классифицировали звонки по сферам деятельности предприятий и организаций.
Выяснилось, что больше всего ночных звонков получают службы такси. На втором месте — медицинские учреждения и аптеки, немногим им уступают ветеринарные клиники. Реже обращаются за доставкой еды и в охранные фирмы. Заметный пул звонков после двенадцати ночи — в компании оптовой торговли, в страховые компании и в банки.
Интересно, что финансовый сектор представлен в списке, в том числе микрофинансовыми организациями, а сфера развлечений — букмекерскими конторами.
Взять микрокредит или сделать ставку ночью желающих немногим меньше, чем, к примеру, получить техническую поддержку, заказать цветы, сообщить о проблеме в сфере ЖКХ и экстренно отремонтировать смартфон или компьютер.
«Манго Телеком» работает в 67 городах России, предоставляя сервисы виртуальной АТС и облачные инструменты для организации контакт-центров более чем 50 тысячам организаций всех основных сфер.
Согласно опросу «Левада-центра», за полночь ложатся спать 30% россиян, и большинство отходит ко сну в первые два часа после полуночи. Лишь 5% участников социологического исследования указали, что бодрствуют до 3 часов ночи. Опрос проводился по выборке как городского, так и сельского населения в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU