Областные депутаты оценили развитие комфортной городской среды в Березовском

В Свердловской области полным ходом идет реализация проекта «Жилье и городская среда». Благодаря инновациям жизнь уральцев становится комфортнее и безопаснее.

Как развивается проект в городе Березовский под Екатеринбургом, оценили депутаты областного Заксобрания Вячеслав Брозовский, Павел Мякишев, Геннадий Ушаков под председательством коллеги – Валентина Лаппо.

Вместе с ними в Березовский приехали представители регионального Министерства энергетики и ЖКХ, ГБУ «Института энергосбережения имени Николая Данилова», ПАО «Ростелеком, а также сотрудников мэрии и гордумы.

Фото: ПАО "Ростелеком"

Первым делом депутаты отправились на территорию комплексной жилой застройки «Уют-Сити», где познакомились с передовым опытом обустройства дворовой территории.

Парламентариям продемонстрировали современные детские, спортивные площадки, места отдыха, экологичные контейнерные площадки с подземными резервуарами сбора твердых бытовых отходов, а также новые перспективные технологии «Умный дом» и «Умный двор», реализуемые совместно с институтом энергосбережения Свердловской области и компанией Ростелеком.

Концепция жилого комплекса «Уют-Сити» предполагает застройку из трех- и четырехэтажных кирпичных домов с просторными благоустроенными закрытыми дворами и достаточным количеством парковочных мест. На сегодняшний день в 23 многоквартирных домах заселены 1125 квартир, в которых проживают около 3 тыс. человек. В ближайшее время на территории комплекса будет открыт физкультурно-оздоровительный центр. В планах строительство детского сада и школы.

- Когда мы только начинали говорить о технологиях «Умного города» многие вещи казались фантастическими. Сейчас нововведения, позволяющие значительно повысить комфортность городской среды и ее безопасность, такие как интеллектуальное уличное освещение, умное видеонаблюдение с видеоаналитикой и другие технологии, – уже объективная реальность. По всему Уралу «Ростелеком» реализует сегменты проекта «Умный город», и опыт показывает, что цифровизация городского хозяйства еще и позволяет экономить бюджетные средства. Ориентируясь на потребности города Березовский, мы готовы совместно с администрацией разработать план цифровой модернизации главных сфер жизни муниципалитета, – отметил Олег Извеков, директор проекта «Умный город» ПАО «Ростелеком» на Урале.

- Сегодня состоялось первое заседание подгруппы, созданной на базе комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике, по контролю за реализацией национального проекта «Жилье и городская среда». На региональном уровне у нас третий год действует программа «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой обновляются придомовые территории, причем инициаторами этой работы выступают сами жители населенных пунктов. В течение 2017-2018 годов было благоустроено 168 дворовых территории и 70 общественных пространств. Эти работы продолжаются и в 2019 году. Стоит отметить, что с этого года на территории России вводится новый показатель – индекс качества городской среды, он будет фиксировать темпы роста жилья в муниципалитетах и качество обустраиваемого городского пространства, – рассказал Валентин Лаппо.

Фото: ПАО "Ростелеком"

Депутаты высоко оценили качество проделанной застройщиком и муниципалитетом работы, а также рекомендовали исполнительным органам власти Свердловской области распространять положительный опыт в части благоустройства общественных пространств и придомовых территорий среди муниципальных образований региона.