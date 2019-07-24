Семь проектов подали работники ВИЗ-Стали на соискание грантов программы «Стальное дерево»

Работники ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) представили 7 проектов на конкурс грантовой программы «Стальное дерево». Они направлены на благоустройство территории, повышение качества жизни и защиту окружающей среды в Екатеринбурге.

Среди инициатив – строительство спортивных площадок, оборудование компьютерного класса для пожилых людей, благоустройство родника, установка эко-контейнеров для сбора использованных батареек и т.д.

Победителей программы, которые получат целевые гранты до 300 тыс. рублей, конкурсная комиссия определит до конца июля. Обладатели грантов пройдут обучение проектному управлению. Выбранные проекты будут реализованы до конца 2019 года при поддержке администрации Екатеринбурга, благотворительного фонда «Милосердие» (социального партнера НЛМК) и ВИЗ-Стали.

Программа «Стальное дерево» стартовала в 2017 году и позволила сотрудникам предприятий Группы НЛМК в Алтайском крае, Липецкой и Белгородской областях при финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие», реализовать десятки общественно полезных проектов. В 2019 году компания объявила о расширении географии «Стального дерева». Возможность получить целевые гранты появилась у сотрудников предприятий Калужской и Свердловской областей.

С проектами «Стального дерева» прошлых лет десятки социально значимых вы можете ознакомиться на странице программы сайта фонда «Милосердие» или на канале программы в YouTube.