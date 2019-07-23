В Екатеринбурге задержали мужчин, которые «заминировали» дорогу на пути официального кортежа

В Екатеринбурге полицейские вычислили двоих мужчин, которые «заминировали» дорогу на пути кортежа Путина. Подозрительная коробка была найдена на улице Машинной, именно там президент проехал по пути в аэропорт после посещения УрФУ.

В итоге предмет был обезврежен прямо на обочине и перекрытие движения не потребовалось. Найти лжеминеров удалось быстро, в этом сыщикам помогли записи с камер видеонаблюдения.

- Представители МВД установили и задержали не одного, а двух возможных инициаторов данного переполоха, — сообщил «Комсомолке» пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. — Это местные, ранее судимые граждане. Они распивали спиртные напитки и стали невольными свидетелями того, как часто по дорогам проезжают патрульные полицейские машины. Сложно сейчас сказать, как долго они придумывали сценарий «апокалипсиса». Возможно, идея пришла им в голову вообще спонтанно, дабы наказать сыщиков за то, что ранее те неоднократно привлекали этих мужчин к уголовной ответственности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/721911" frameborder="0"></iframe> Полиция обезвредила подозрительную коробку на пути кортежа Владимира Путина.Видео: 66.RU

Представитель полицейского главка также подчеркнул, что пока это лишь предварительная версия случившегося.

- Сами «герои» сообщили на допросе, что хотели проверить, насколько оперативно среагируют силовики. Их самих сотрудники органов внутренних дел вычислили буквально на следующий день после тщательного опроса жителей микрорайона и анализа съемок с камер наружного наблюдения. В настоящее время по данному факту отделом полиции № 7 УМВД по Екатеринбургу проводится проверка, по ее итогам будет принято обоснованное процессуальное решение. Еще раз отмечу, что никакой угрозы предмет, брошенный на дороге, не представлял. Это была лишь злая шутка, — добавил полковник Горелых.