В Екатеринбурге вынесли приговор налетчику, ограбившему на два миллиона консула ФРГ

В Екатеринбурге вынесли приговор Виктору Логачеву, который осенью прошлого года ограбил консула ФРГ. Добычей налетчика стал рюкзак с двумя миллионами рублей, преступник вместе с подельниками скрылся на белом Mazda CX-5.

Злоумышленники поджидали консула у входа в небоскреб «Высоцкий», в тот день консульство переезжало из «Атриум Палас Отеля» в новый офис и в связи с этим запросило в Сбербанке сумму наличными.

В тот день консул вместе с водителем отправился главный офис Уральского отделения. Деньги были заказаны заранее, а вся процедура была более чем привычной. Злоумышленники действовали по наводке и проследили машину консула от «Высоцкого» до банка и обратно.

Схема ограбление консулаФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Лишь на долю секунды сотрудник дипломатической миссии оказался без присмотра водителя (который также выполнял роль телохранителя – прим.ред.), когда тот зашел в здание через дверь-карусель.

После налета полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах, Логачев был задержан в канун Нового года в Новосибирске, где скрывался от преследования. После этого его этапировали в Екатеринбург и отправили в СИЗО. Приговором Октябрьского районного суда Виктору Логачеву назначили 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.