Очкарик, давший отпор мажору-южанину, вышел из колонии

Знаменитый очкарик из Екатеринбурга Владислав Рябухин снова на свободе. Сегодня он освободился из колонии-поселения в поселке Старые Решеты и вернулся к своей семье и невесте. За стенами исправительного учреждения он провел 22 дня, именно такое наказание ему назначили в качестве замены обязательных работ.

В колонии очкарик жил в отряде № 2Фото: Алексей БУЛАТОВ

В декабре прошлого года Влад приступил к уборке улиц, но из-за трех прогулов инспектор ГУФСИН попросил суд отправить очкарика в колонию.

- У меня нет претензий к руководству колонии, но осужденные должны чувствовать себя там свободнее, - рассказал Рябухин в разговоре с журналистом «Комсомолки». – Стены с колючей прволокой и сторожевые вышки создают ощущение, что ты в колонии общего режима. Также не могу не рассказать о многочисленных проверках в корпусах. За каждый маломальский прокол в чем-либо заставляют писать объяснительную, две объяснительные – ШИЗО. Побывал в штрафном изоляторе – теряешь право на УДО.

На прошлой неделе корреспонденты «КП» навестили Рябухина и своими глазами увидели, как живут осужденные. Очкарик оказался в числе тех, кто не имел возможности работать, причина – отсутствие российского гражданства.

Летом 2017 года Рябухин стал фигурантом стычки с 19-летним студентом экономического института Саргисом Арутюняном. Для последнего потасовка во дворе закончилась для последнего переломом черепа и приступом эпилепсии. Тогда «очкарик» отправил своего оппонента в нокдаун одним ударом, а через несколько месяцев уже стал фигурантом уголовного дела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/720900" frameborder="0"></iframe> "Очкарик" Владислав Рябухин рассказал о своих планах на будущее.Алексей БУЛАТОВ

Прошлой осенью казалось, что в истории поставлена точка - суд назначил ему выплатить компенсацию в 410, а также 300 часов обязательных работ.

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