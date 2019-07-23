2019-07-23T13:28:18+03:00
Общество

Очкарик, давший отпор мажору-южанину, вышел из колонии

Там он провел три недели из-за прогулов обязательных работ
Олег Галимов
Поделиться:
Рябухин был в числе тех, кто не работал в колонииРябухин был в числе тех, кто не работал в колонииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Знаменитый очкарик из Екатеринбурга Владислав Рябухин снова на свободе. Сегодня он освободился из колонии-поселения в поселке Старые Решеты и вернулся к своей семье и невесте. За стенами исправительного учреждения он провел 22 дня, именно такое наказание ему назначили в качестве замены обязательных работ.

В колонии очкарик жил в отряде № 2 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В колонии очкарик жил в отряде № 2Фото: Алексей БУЛАТОВ

В декабре прошлого года Влад приступил к уборке улиц, но из-за трех прогулов инспектор ГУФСИН попросил суд отправить очкарика в колонию.

- У меня нет претензий к руководству колонии, но осужденные должны чувствовать себя там свободнее, - рассказал Рябухин в разговоре с журналистом «Комсомолки». – Стены с колючей прволокой и сторожевые вышки создают ощущение, что ты в колонии общего режима. Также не могу не рассказать о многочисленных проверках в корпусах. За каждый маломальский прокол в чем-либо заставляют писать объяснительную, две объяснительные – ШИЗО. Побывал в штрафном изоляторе – теряешь право на УДО.

На прошлой неделе корреспонденты «КП» навестили Рябухина и своими глазами увидели, как живут осужденные. Очкарик оказался в числе тех, кто не имел возможности работать, причина – отсутствие российского гражданства.

Летом 2017 года Рябухин стал фигурантом стычки с 19-летним студентом экономического института Саргисом Арутюняном. Для последнего потасовка во дворе закончилась для последнего переломом черепа и приступом эпилепсии. Тогда «очкарик» отправил своего оппонента в нокдаун одним ударом, а через несколько месяцев уже стал фигурантом уголовного дела.

"Очкарик" Владислав Рябухин рассказал о своих планах на будущее.Алексей БУЛАТОВ

Прошлой осенью казалось, что в истории поставлена точка - суд назначил ему выплатить компенсацию в 410, а также 300 часов обязательных работ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге хилый «очкарик» дал отпор амбалу-армянину и получил «уголовку». «Комсомолка» разбиралась, действительно ли уральский «ботаник» - герой, каким его рисуют адвокаты. Или все-таки он волк в овечьей шкуре (подробнее)

«Денег нет, а забирать у меня нечего»: уральскому «очкарику» начали «капать» проценты по делу об избиении мажора. Влад Рябухин должен выплатить 410 тысяч, но теперь сумма будет расти (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
За отопление летом: Жителям Екатеринбурга пришли июльские квитанции на отопление
«Злостно уклонялся от погашения долга»: на экс-директора Нижнетагильского филиала «Роскоммунэнерго» завели два уголовных дела
Уралец пытался в двух судах оспорить штраф за парковку на газоне
Хотели порадовать близких: В Екатеринбурге у пассажиров обнаружили бутылки с заспиртованными змеями
«До сих пор под впечатлением»: светская львица Погребняк посетила Ганину Яму
Распорола обе ноги: в Каменске-Уральском сломанные качели убрали только после ЧП с девочкой
В Екатеринбурге в микрорайоне Солнечный построили хоккейную арену
На Урале до конца 2021 года заменят все старые лифты
«Кандидат от народа»: В Екатеринбурге появился билборд, призывающий вернуть моду на стрит-арт
Осенью Екатеринбург покинет авиакомпания Finnair
В Екатеринбурге проведут бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ
Под Екатеринбургом пустили движение по трассе между Полевским и Арамилем
«Комсомолка» принимает заявки на III турнир по пляжному волейболу
12 часов – и ты в другом мире: Из Екатеринбурга теперь можно летать в Доминикану
«Боролись с беззаконием и клеветой»: бард Александр Новиков поблагодарил звезд эстрады за помощь во время уголовного преследования
За долги на торги: На Урале у неплательщика забрали автомобиль
В Екатеринбурге двое малышей получили лекарства только с помощью вмешательства прокуратуры
В Екатеринбурге на улице Бажова начнется ремонт теплотрассы
Зона с шезлонгами и собственный пруд: В Екатеринбурге обсудят реконструкцию парка Энгельса
Осужденного экс-главу Каменска-Уральского Михаила Астахова госпитализировали с сердечным приступом
В Екатеринбурге подожгли автомобиль «Народного контроля» во время рейда по киоскам
Меньше хлеба, больше круп: На Урале может измениться состав продовольственной корзины населения
«Снова москитная сетка»: На Урале из окна второго этажа выпали два маленьких брата
Потушили за 4 минуты: В центре Екатеринбурга вновь сгорели машины