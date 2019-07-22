2019-07-22T17:50:53+03:00
Происшествия

На Урале в жилом доме взорвался газ: пострадал один человек

Дом оцепили и жильцов туда не пускают
Юлия СТАЛИНА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В поселке Буланаш Свердловской области в жилом доме взорвался газ. Хлопок произошел на первом этаже в квартире на улице Кутузова. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, пострадал хозяин жилища, мужчина доставлен в больницу с ожогами.

- В результате хлопка повреждены стены фасада дома и оконная рама в квартире, где произошел хлопок газовоздушной смеси. Специалисты МЧС проводят проверку всех жилых квартир, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Сейчас на месте ЧП работает бригада спасателей, полиция и специалисты газовой службы – всего 24 человека.

По предварительной версии специалистов газовой службы причиной происшествия стало нарушение правил безопасности при эксплуатации в быту газового баллона.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Власти Артемовского городского округа в связи с происшествием в п.Буланаше созывают экстренное заседание КЧС, где будет решаться вопрос по размещению жильцов пострадавшего от хлопка газовоздушной смеси дома, - добавили в МЧС. - Жилой дом полностью оцеплен, жителей туда не пускают.

Подробности аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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