Заброшенную больницу в Зеленной роще отреставрируют к юбилею Екатеринбурга

Заброшенную больницу в Зеленой роще могут отремонтировать к 2023 году. Об этом заявил вице- губернатор Свердловской области Сергей Бидонько во время выездного совещания рабочей группы «Комфортная городская среда». В данный момент подготавливаются документы по этому вопросу.

- Больница - это все же памятник архитектуры, и еще нужно найти инвесторов, поэтому, с учетом сложности всех процедур, мы ставим задачу к 2023 году все восстановить, - отметил Сергей Бидонько.

По словам чиновника, внешний фасад здания останется таким же. А вот внутри планируют разместить апартаменты или другие жилые помещения. Однако окончательного решения по этому вопросу еще нет.

Внутри она выглядит разрушенной.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больница в Зеленой роще стоит заброшенной почти 20 лет. Внутри она разрушена. Недавно это здание предлагали превратить в современный жилой комплекс. Проект масштабной реконструкции был представлен на сайте архитектурного бюро «Оса».

- Фасад исторического здания был спроектирован не для фронтального восприятия, а для скользящего взгляда пешехода, идущего параллельно. Поэтому главной особенностью проекта является пешеходная улица между главным фасадом бывшей больницы и урбан-виллами, позволяющая не спеша и по достоинству оценить объект культурного наследия с лучших ракурсов, - говорится в описании.

Пространство пешеходной улицы предлагают заполнить кафе и уютными двориками, которые каскадом будут спускаться до подземного паркинга. Фишкой стоянки станет спрятанная общественная улица, освобождающая пешеходное пространство от машин.