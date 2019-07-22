Пассажиропоток на «Геологической» увеличится на 20-25%: в «Гринвиче» открыли собственный выход в метро

Сегодня в ТРЦ «Гринвич» торжественно открыли второй выход из метро со станции «Геологическая». На открытии присутствовали глава Екатеринбурга Александр Высокинский, соучредитель «Общества Малышева 73» Игорь Заводовский и директор екатеринбургского метрополитена Андрей ‎Панаиотиди. Пресс-конференцию провели прямо в переходе возле зоны эскалаторов, которая оказалась достаточно просторной, чтобы разместить более 50 журналистов.

Новый досмотровый комплекс прошел сертификацию в ФСБ, а на церемонии открытия его протестировал лично Глава города.

По планам станция «Геологическая» станет местом пересечения с третьей веткой метро. «А она случится. Как видите, вторая уже на подходе». – заявил Игорь Заводовский. В перспективе нагрузка на станцию увеличится еще больше, и выход к «Гринвичу» предусмотрительно был построен по заданию муниципалитета.

Стоимость проекта составила 815 млн. рублей. Строительство финансировал крупнейший застройщик и инвестор «Общества Малышева 73», которому принадлежит ТРЦ «Гринвич», но сейчас переход уже передан на баланс метрополитена, так как это режимный объект.

Эскалаторные спуски и вестибюль декорированы мрамором и гранитом. Всего натуральным камнем покрыто около 2 000 тысяч кв. метров.

«Гринвичу» выгодно сотрудничество с городской властью, так как собственный выход из метро обеспечит ТРЦ стабильным потоком посетителей и поможет решить вопрос с распределением потоков гостей: до сегодняшнего дня часть новой очереди была почти тупиковой и не имела удобного выхода. Подобных проектов мало даже в Российских столицах или в Европе, сразу на ум приходит только Охотный ряд в Москве. При проектировании вдохновлялись именно этими примерами и думали о комфорте горожан: в торговый центр можно будет попасть из многих районов, минуя уральскую непогоду. О том, будет ли подобный выход в Пассаж, пока рано говорить, но Заводовский этого не исключает.

На пресс-конференции обсуждалась не только вторая, но и третья ветка метро.

Зону досмотра разместили в самом ТЦ, к платформам ведут 11 эскалаторов общей протяженностью почти 550 метров. Пассажиров будут обслуживать две кассы с операторами и 7 аппаратов по продаже жетонов, также новый вестибюль оборудован навигацией и электронными табло.

Торжественно разрезать красную ленту пригласили главу города и маленьких горожан.

По данным метрополитена ежедневно через станцию «Геологическая» проходит 21-23 тысячи человек. Игорь Заводовский рассчитывает, что новый переход будет использоваться преимущественно посетителями «Гринвича» и загрузка станции приблизится к 60-65 тысячам человек в день.