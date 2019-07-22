Действительно ли жители Екатеринбурга мечтают стать сварщиками

СВАРЩИК - ПРОФЕССИЯ МЕЧТЫ

В каждом столетии у жителей Екатеринбурга была работа мечты. В XVIII веке, то есть, еще при основании города, все грезили о работе старателя – бродить по лесам, да самородки золотые из земли вынимать. Красота!

В XIX веке народ вдруг стал мечтать о станке на металлургическом заводе. В начале XX-го, и тут спасибо писателю Бажову, романтики Урала устремили свои взоры к камнерезному делу.

А что же в XXI столетии? А сейчас, оказывается, все екатеринбуржцы поголовно мечтают быть… сварщиками. По крайней мере, об этом говорит исследование «Яндекса», которое выявило профессию мечты в каждом крупном российском городе.

Если в Екатеринбурге многие хотят работать сварщиками, то в Санкт-Петербурге зубными врачами.

В Санкт-Петербурге, дескать, все грезят о карьере стоматолога, в Волгограде люди мечтают быть патологоанатомами, в Якутске авиадиспетчерами, в Сочи судьями, а в Екатеринбурге, вот, сварщиками.

- Мы отобрали запросы со словами «где учат» и «где учиться», которые задавали в больших городах в 2018-2019 годах, – уточняют исследователи из «Яндекс». - Для каждого города выбрали самую характерную специальность – ту, которой там интересовались часто, как нигде, и которая попала в топ-30 не более чем в половине изученных городов.

Ну а что? Достойная рабочая профессия. Только вот, востребованная ли?

ВАКАНСИЙ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЖЕЛАЮЩИХ РАБОТАТЬ

В базе данных Департамента по труду и занятости населения Свердловской области сейчас обозначено восемь позиций по этой специальности: сварщик арматурных сеток, лазерных установок, сварщик пластмасс, сварщик-оператор, электрогазосварщик... При этом потребность в сварщиках действительно есть, но не во всех.

– К примеру, сегодня требуется 18 сварщиков на диффузно-сварочной установке, а состоящих на учете граждан такой специальности, нет, значит, она востребована, – сообщают в Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области.

Работодателям сварщики нужны, но, как правило, опытные.Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот электрогазосварщик уже не так востребован. Тут уже специалистов больше чем вакансий.

– Электрогазосварщик не является профессией, востребованной на рынке труда Екатеринбурга, – сообщают в пресс-службе Екатеринбургского центра занятости. – На 22 июля в Екатеринбургский центр занятости 19 работодателей заявили 22 вакансии.

ОБУЧЕНИЕ НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТРУДОУСТРОЙСТВО

Для понимания, самой востребованной профессией в Екатеринбурге сейчас считается «продавец промышленных товаров». В местном центре занятости заявлено 475 вакансий. А на втором месте подсобный рабочий, которых требуется 414. Далее идут уборщики, водители, кондукторы и охранники. Сварщиков в числе самых нужных вакансий, увы, нет. Что, впрочем, не мешает горожанам исправно искать курсы по обучению на эту профессию. Но и тут есть свои подводные камни. Те вакансии на сварщиков, что есть сейчас, рассчитаны на опытных специалистов, а не на вчерашних выпускников.

– Работодатели вакансию сварщика заявляют, но, как правило, им нужны квалифицированные люди с опытом работы, – объясняют в Областном центре развития трудовых ресурсов и социально-трудовых отношений. – Да, рынок обучения на сварщика немаленький. Есть и дистанционное обучение на сварщика. Но не всегда обучение дает гарантию трудоустройства. Работодателю не обученный человек с корочками сварщика не так нужен, как опытный человек, у котором по документам недостаточная квалификация.

Вакансий на эту профессию сейчас не так много.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В местном центре занятости есть курсы, на которых можно переобучиться и освоить любую профессию. Но вопреки данным исследования «Яндекса» самыми популярными курсами сейчас считаются курсы по освоению «1С:Бухгалтерия, 1С:Торговля, склад, 1С:Зарплата, кадры».

– За 2019 год по направлению Екатеринбургского центра занятости данные курсы повышения квалификации прослушали более 100 безработных граждан, – отмечают в центре занятости.

А вот курсов по подготовке сварщиков в центре занятости пока нет, как и изобилия вакансий по данной специальности. Впрочем, возможно именно поэтому работу сварщиком и называют профессией мечты. Ведь мечта всегда недостижима.

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