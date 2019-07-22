2019-07-22T11:17:28+03:00
Экономика

Бережная укладка волос с феном Polaris PHD 2257TDi Dreams Collection

Вы будете каждый день ловить восхищенные взгляды
Поделиться:
Фото: предоставлено компанией PolarisФото: предоставлено компанией Polaris
Изменить размер текста:

Легкие вьющиеся локоны на свидание, объемная укладка на вечеринку или прямые волосы - все это только малая часть образов, которые вы сможете сделать с помощью нового фена от Polaris PHD 2257TDi Dreams Collection. Новинка от компании Polaris идеально подойдет для нежных и романтичных представительниц прекрасного пола.

Вы будете каждый день ловить восхищенные взгляды, но при этом забудете про секущиеся концы, ломкость и сухость - проблемы, с которыми сталкиваются девушки, которые регулярно пользуются феном. На решетку фена Polaris PHD 2257TDi Dreams Collection наносят специальное турмалиновое напыление, благодаря чему генерируются отрицательно заряженные частицы, которые снимают статическое электричество с волос. Именно поэтому после укладки локоны выглядят красивыми и здоровыми, а также легко расчесываются.

Кроме того, фен из серии Dreams Collection позволяет не только высушить волосы, но и сделать прикорневой объем или небольшие естественные кудри: в комплекте диффузор для идеальной укладки кудрявых волос, а также для создания прикорневого объёма.

Модель подойдет для любого типа волос, в том числе для окрашенных. Благодаря встроенным в нее температурным и скоростным режимам, можно выбрать необходимую именно вам мощность. Есть и режим холодного обдува, который поможет закрепить укладку, чтобы она радовала вас весь день.

Прибор оснащен удобной петлей для безопасного хранения. Благодаря мягкому прорезиненному покрытию корпуса Soft Touch, фен буквально не хочется выпускать из рук. К тому же у модели притягательный стильный дизайн и приятная цена.

Гарантия 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Просигналил и экстренно затормозил: В Свердловской области под колеса поездов попали двое мужчин
Дополнительные электрички из Екатеринбурга в Камышлов назначаются на СвЖД для гостей фестиваля UralTerraJazz
В Свердловской области пройдет всероссийская акция по тестированию на ВИЧ
В Екатеринбурге на Уралмаше перевернули несколько киосков
«Группа ЛСР» в 20-й раз возглавила ТОП застройщиков Свердловской области
Уральские спасатели продлили штормовое предупреждение до завтра
Клевета и призыв к массовым беспорядкам: против уральского гусара Ярослава Ширшикова возбудили два уголовных дела
В Свердловской области экс-мэра, бравшего взятки, осудили на 8 лет строгого режима
Как правильно загорать на Урале: советы специалиста
В Екатеринбурге открыли вход в метро из ТРЦ «Гринвич»
«Перелом ребер и гематомы мягких тканей»: На Урале рабочий отсудил у завода миллион рублей за травму на производстве
«Типичная «я же мать» в штанах»: в Екатеринбурге осудили мужчину, устроившего дорожную разборку с ребенком на руках
«Вырывали победу зубами»: Екатеринбургские волейболисты выиграли чемпионат Европы и прошли на Паралимпиаду-2020
Все-таки не бесы: главный пиарщик РПЦ встал на защиту «скверных протестантов» из Екатеринбурга
С 1 августа в Екатеринбурге перестанет ходить автобус №2
На ЕВРАЗ НТМК ко Дню металлурга обновили центральную компрессорную станцию
Три уральских предпринимателя вошли в ТОП-50 самых богатых бизнесменов России
На Урале возбудили уголовное дело против сельхозкооператива, не выплатившего своему сотруднику больше 183 тысяч рублей
Урал остается одним из самых «мусорных» регионов России
После шторма столбы Екатеринбурга увешаны потерянными автомобильными номерами
«Я в домике»: На Урале приставы поймали мужчину, прятавшегося от них под одеждой
На Урале пропавшего в июне бизнесмена нашли повешенным в лесу
В Екатеринбурге нашли двух девочек, поехавших к тете и пропавших
«Тепло, но с дождичком»: синоптики рассказали, какая погода ждет Екатеринбург в начале недели
В Екатеринбурге коммунальщики разобрались с потопом на Шефской
В Березовском легковушка въехала в автобус и загорелась: пострадали пять человек
«Попирать ногами крест верующим очень смутительно»: православные активисты требуют закрасить работу Покраса Лампаса
«Не инста, а дом престарелых»: Юлия Михалкова высмеяла флешмоб «состарившихся» фото