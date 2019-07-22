Бережная укладка волос с феном Polaris PHD 2257TDi Dreams Collection

Легкие вьющиеся локоны на свидание, объемная укладка на вечеринку или прямые волосы - все это только малая часть образов, которые вы сможете сделать с помощью нового фена от Polaris PHD 2257TDi Dreams Collection. Новинка от компании Polaris идеально подойдет для нежных и романтичных представительниц прекрасного пола.

Вы будете каждый день ловить восхищенные взгляды, но при этом забудете про секущиеся концы, ломкость и сухость - проблемы, с которыми сталкиваются девушки, которые регулярно пользуются феном. На решетку фена Polaris PHD 2257TDi Dreams Collection наносят специальное турмалиновое напыление, благодаря чему генерируются отрицательно заряженные частицы, которые снимают статическое электричество с волос. Именно поэтому после укладки локоны выглядят красивыми и здоровыми, а также легко расчесываются.

Кроме того, фен из серии Dreams Collection позволяет не только высушить волосы, но и сделать прикорневой объем или небольшие естественные кудри: в комплекте диффузор для идеальной укладки кудрявых волос, а также для создания прикорневого объёма.

Модель подойдет для любого типа волос, в том числе для окрашенных. Благодаря встроенным в нее температурным и скоростным режимам, можно выбрать необходимую именно вам мощность. Есть и режим холодного обдува, который поможет закрепить укладку, чтобы она радовала вас весь день.

Прибор оснащен удобной петлей для безопасного хранения. Благодаря мягкому прорезиненному покрытию корпуса Soft Touch, фен буквально не хочется выпускать из рук. К тому же у модели притягательный стильный дизайн и приятная цена.

Гарантия 2 года.