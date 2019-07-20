2019-07-20T19:47:08+03:00
Общество

На Среднем Урале плели лапти, боролись и лазали по столбам: фоторепортаж с Сабантуя-2019

Праздник посетили тысячи человек
Маргарита МАХОНИНА
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Сабантуй - это праздник башкир и татар по случаю окончания полевых работСабантуй - это праздник башкир и татар по случаю окончания полевых работФото: Алексей БУЛАТОВ
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20 июля в Свердловской области прошел Сабантуй: праздник перенесли на месяц вперед, чтобы мероприятие могла посетить делегация из Татарстана. И вот, в село Кадниково, где проходило торжество, стянулись тысячи жителей региона, чтобы принять участие в традиционных забавах народов Урала.

Лазание на столб - обязательная часть Сабантуя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лазание на столб - обязательная часть СабантуяФото: Алексей БУЛАТОВ

Так, многие принимали участие в лазание на столб - одним из постоянных соревнований на Сабантуе. Кроме того, гости могли поиграть в волейбол, участвовать в скачках и национальной борьбе куреш.

Один из 100 лучших участников мог рассчитывать на живого барана в качестве приза Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из 100 лучших участников мог рассчитывать на живого барана в качестве призаФото: Алексей БУЛАТОВ

В призовой фонд праздника входили ноутбук, планшеты, смартфоны, билеты на футбольные матчи и сертификаты в загородные клубы.

Участники боев получали денежные призы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участники боев получали денежные призыФото: Алексей БУЛАТОВ

Победитель соревнований получает звание самого сильного и смелого батыря, или храбреца - на русском языке.

Кроме того, на празднике разыгрывали лошадь Герду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, на празднике разыгрывали лошадь ГердуФото: Алексей БУЛАТОВ

Победителю скачек вручили лошадь Герду, а лучшему бойцу на соревнований по курешу - живого барана.

Представители народов демонстрировали гостям традиционные изделия; шкатулки, игрушки и украшения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители народов демонстрировали гостям традиционные изделия; шкатулки, игрушки и украшенияФото: Алексей БУЛАТОВ

Были и более мирные развлечения: на территории праздника работали павильоны, где представители татарского и башкирского народов рассказывали про свои традиционные занятия.

Изделия можно было приобрести в национальных подворьях и торговых павильонах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изделия можно было приобрести в национальных подворьях и торговых павильонахФото: Алексей БУЛАТОВ

Всего на Сабантуе действовали 15 национальных подворий. Некоторые из них относились к городам региона - Сысертский, Верхотурский, Арамильский и другие.

Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова чеканит монету Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова чеканит монетуФото: Алексей БУЛАТОВ

В частности, в подворьях можно было пройти мастер-классы. В одном из них - по чеканке монет, участвовала Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

На празднике можно было попробовать национальные блюда русской, татарской и башкирской кухни Фото: Алексей БУЛАТОВ

На празднике можно было попробовать национальные блюда русской, татарской и башкирской кухниФото: Алексей БУЛАТОВ

Праздник завершился в шесть часов вечера. В семь Кадниково покинул последний рейсовый автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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