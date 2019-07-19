Более 90 работников ВИЗ-Стали и ВИЗа получили награды ко Дню металлурга

В связи с Днем металлурга 92 работника ВИЗ-Стали и ВИЗа (компании Группы НЛМК) удостоены отраслевых, региональных, городских и корпоративных наград. Руководители предприятий вручили их металлургам на торжественных собраниях трудовых коллективов.

Почетные грамоты министерства промышленности и торговли РФ на ВИЗ-Стали получили начальник производственно-диспетчерского отдела Владимир Захаров, электромонтер Алексей Костин, термист Евгений Шалашов. На ВИЗе этой наградой отметили главного специалиста по операционной эффективности Максима Пешкова. Еще 4 работника ВИЗ-Стали и ВИЗа удостоены наград министерства промышленности и науки Свердловской области. 37-ми заводчанам вручены городские знаки отличия.

Награждение работников ВИЗа. Фото: пресс-служба холдинга

Отличившиеся работники наряду с наградами получат денежные вознаграждения.