2019-07-19T15:40:48+03:00
Экономика

Более 90 работников ВИЗ-Стали и ВИЗа получили награды ко Дню металлурга

Руководители предприятий вручили их металлургам на торжественных собраниях трудовых коллективов
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Награждение на ВИЗ-Стали. Фото: пресс-служба холдингаНаграждение на ВИЗ-Стали. Фото: пресс-служба холдинга
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В связи с Днем металлурга 92 работника ВИЗ-Стали и ВИЗа (компании Группы НЛМК) удостоены отраслевых, региональных, городских и корпоративных наград. Руководители предприятий вручили их металлургам на торжественных собраниях трудовых коллективов.

Почетные грамоты министерства промышленности и торговли РФ на ВИЗ-Стали получили начальник производственно-диспетчерского отдела Владимир Захаров, электромонтер Алексей Костин, термист Евгений Шалашов. На ВИЗе этой наградой отметили главного специалиста по операционной эффективности Максима Пешкова. Еще 4 работника ВИЗ-Стали и ВИЗа удостоены наград министерства промышленности и науки Свердловской области. 37-ми заводчанам вручены городские знаки отличия.

Награждение работников ВИЗа. Фото: пресс-служба холдинга

Награждение работников ВИЗа. Фото: пресс-служба холдинга

Отличившиеся работники наряду с наградами получат денежные вознаграждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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